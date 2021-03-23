Bedri Yalçın kimdir? Bedri Yalçın Esra Erol programında gündem oldu

2020 Ocak ayı başında resmi başvurusunu yapan Anadolu Birliği Partisi ABP, Yargıtay'ın faaliyette bulunan siyasi partiler listesinde 82'nci parti olarak yer aldı. Bedri Yalçın kimdir? Bedri Yalçın Esra Erol programında gündem oldu

BEDRİ YALÇIN KİMDİR?

1961 yılında Malatya'nın Arapgirilçesinin Sarı Çiçek yaylasında Turgut Özal'ın memleketinde dünyaya geldi. İlkokulukendi köyündeortaokul ve liseyi ise Burdur'da tamamlamıştır. 1976 yılında halı ve kuyum ticaretine başlamıştır.

1985 ve 88 yıllarıarasındaAlmanya'dayabancı dil eğitimi alarak1987 yılında Kemer'deKETİDismiyleKemerTuristikticari işletmeleri derneğini kurmuştur ve 3 yıl yönetim kurulubaşkanlığınıyapmıştır.

1990 yılında Türk veAlman dostluk Derneği'ni kurmuştur. Son olarak 2001 yılında 81 ilimizintamamından220'sikurucu yaklaşık 4 binolanAYDER adlıAnadolu Kültürünü yaşatma ve yardımlaşma derneğini kurmuştur.

NürnbergileAntalya'nınkardeşşehir oluşunu üslenerek, Antalya'ya6 adettramvayın hibe edilmesini sağlamıştır.

Avrupa'nın bir çok şehrinde turizm fuarlarında stant açmıştır. Antalya'nın Dünyaya tanıtılması programlarında bulunmuştur.Badkereuznach şehrindeAtatürk evinin, Açılmasına öncülük ederek 2003 yılı sonuna kadar yönetim kurulu başkanlığı yaparak, çok sayıda sivil Toplum kuruluşunda kurucu üye olarak görev almıştır, Bir çok parlamenter ve belediye başkanları guruplarının, Almanya ile Türkiye arasındaki karşılıklı ziyaretlerinde organizasyonlarını üslenmiştir.

Almanya'nınNürnbergkentindebulunan kendi seyahat acentesinde, 1989 yılındanbu yana ülkesineve Antalya'ya " kendi turistini kendingetir"kampanyasınısürdürmüştür.

2005 yılında kenti markası olan. Lık Lık 4<4 enerji ve vitaminiçeceğininüretimineAvusturya'dabaşlamıştır. Avusturya'daüretiminiyapmaktaolduğuürünün,genelmerkeziniAntalya'ya kurmuştur ve şu an 15 ülkedeaktifsatışınıyapmaktadır.Evli ve4 çocukbabasıdır.