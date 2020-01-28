Bedri Gencer kimdir? Bedri Gencer mesleği ne, nereli?

28.01.2020 13:33 | Son Güncelleme: 28.01.2020 13:33

Bedri Gencer Elazığ'daki depremle ilgili sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı paylaşımda dikkat çekici ifadeler kullandı. Gencer'in paylaşımı sonrası ünlü isimlerden tepki gelirken vatandaşlar Yıldız Teknik Üniversitesi profesörü Bedri Gencer kimdir, Bedri Gencer kaç yaşında, nereli, mesleği ne ve biyografisi gibi konuları araştırdı. İşte Bedri Gencer hakkında merak edilen soruların yanıtları…

BEDRİ GENCER KİMDİR?

Bedri Gencer Birim: FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Bedri Gencer Bölüm: İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Bedri Gencer, Konya'da 8 Nisan 1968 tarihinde dünyaya geldi. Gencer, İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Eğitim hayatında Mimar Sinan Üniversitesi'nden 1991 yılında Sosyoloji lisansı, Marmara Üniversitesi'nden 1993'de İktisat Tarihi yüksek lisansı, İstanbul Üniversitesi'nden Uluslararası İlişkiler doktora derecesi ise 1998'de tamamladı.

Doçent unvanını 2004'de siyaset bilimi alanında aldı.

Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü'ne 2009 yılında profesör olarak atandı. Sosyal ve siyasal teori alanında akademik çalışmalarına devam etmektedir. 2009 yılında çıkan İslam'da Modernleşme, 1839-1939 adlı eseri, Türkiye'de ses getirdi.