Bedrettin Noyan Taşımacılık Antrepo Yatırımı Yapacak

Birçok alanda Avrupa ülkelerine frigofirik taşımaları yapan Bedrettin Noyan Taşımacılık, bu yıl depolama alanı yatırımı yapmayı da amaçlıyor.

Bedrettin Noyan Taşımacılık Antrepo Yatırımı Yapacak

Birçok alanda Avrupa ülkelerine frigofirik taşımaları yapan Bedrettin Noyan Taşımacılık, bu yıl depolama alanı yatırımı yapmayı da amaçlıyor.

Kaynak: Dunya.com