Bedre Plajı Misafirlerini Ağırlamaya Devam Ediyor

Bedre Plajı Misafirlerini Ağırlamaya Devam EdiyorEğirdir Kaymakamlığı tarafından 2016 yılının Haziran ayında hizmete açılan Bedre Koyu Turistik Tesisleri misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Bedre Plajı Misafirlerini Ağırlamaya Devam Ediyor Eğirdir Kaymakamlığı tarafından 2016 yılının Haziran ayında hizmete açılan Bedre Koyu Turistik Tesisleri misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Bölgenin en büyük ve kapsamlı turistik merkezlerinden biri olan Bedre Plajı, ziyaretçilerine kaliteli zaman geçirebilecekleri alternatif bir mekan fırsatı sunuyor. Bünyesinde Mangal Üniteleri, Mescit ve Çocuk Oyun Parkı bulunan Tesis, 160 bin metrekarelik yüz ölçümü ve 1500 metrelik sahil şeridiyle dev bir alana kurulu. Her kesimden, her yaş grubuna hitap eden tesis; güleryüzlü personelleri ile konuklarımızın konforlu ve hoş bir ortamda vakit geçirmeleri amacıyla hizmet veriyor. Bedre Plajı, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde haftanın 7 günü günübirlik ziyaretlere açıktır ve izin verilen alanlarda mangal için ateş yakılabilir.

Kaynak: Habermetre