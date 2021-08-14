Bedre Plajı Misafirlerini Ağırlamaya Devam Ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bedre Plajı Misafirlerini Ağırlamaya Devam Ediyor

Bedre Plajı Misafirlerini Ağırlamaya Devam Ediyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Bedre Plajı Misafirlerini Ağırlamaya Devam EdiyorEğirdir Kaymakamlığı tarafından 2016 yılının Haziran ayında hizmete açılan Bedre Koyu Turistik Tesisleri misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Bedre Plajı Misafirlerini Ağırlamaya Devam EdiyorEğirdir Kaymakamlığı tarafından 2016 yılının Haziran ayında hizmete açılan Bedre Koyu Turistik Tesisleri misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Bölgenin en büyük ve kapsamlı turistik merkezlerinden biri olan Bedre Plajı, ziyaretçilerine kaliteli zaman geçirebilecekleri alternatif bir mekan fırsatı sunuyor. Bünyesinde Mangal Üniteleri, Mescit ve Çocuk Oyun Parkı bulunan Tesis, 160 bin metrekarelik yüz ölçümü ve 1500 metrelik sahil şeridiyle dev bir alana kurulu. Her kesimden, her yaş grubuna hitap eden tesis; güleryüzlü personelleri ile konuklarımızın konforlu ve hoş bir ortamda vakit geçirmeleri amacıyla hizmet veriyor. Bedre Plajı, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde haftanın 7 günü günübirlik ziyaretlere açıktır ve izin verilen alanlarda mangal için ateş yakılabilir.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Mustafa Demir Mehmet Şimşek Meral Akşener Erdoğan Yüksek
Magazin Kibariye Ezgi Mola Acun Ilıcalı Murat Dalkılıç
Spor Merve Çoban Abdullah Avcı Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bedre Plajı Misafirlerini Ağırlamaya Devam Ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 01:30:55. #1.14#

title