Bedirhan bebeğin zıbını da Yasin Börü'nün okul forması da bu sergide

26.10.2019 11:18

Coğrafya öğretmeni Menderes Kılıçarslan'ın Türkiye'nin teröre kurban verdiği şehitlerinin emanetlerinden oluşan sergisi, 81 il hedefiyle çıktığı yolda 40 şehre ulaştı.

Yozgat'tan "81 il 81 müze" hedefiyle yola çıkan, 215 şehit ve bazı devlet büyüklerinin aileleri tarafından emanet edilen giyeceklerinden oluşan sergi, ziyaretçileri duygulandırıyor.

Sergide, annesi ile asker olan babasını görmeye gittiği Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu annesi ile 10 aylıkken şehit olan Bedirhan bebeğin zıbını da Diyarbakır'da Kurban Bayramı'nda et dağıtırken terör örgütü PKK yandaşlarınca vahşice katledilen 16 yaşında şehit olan Yasin Börü'nün okul forması da yer alıyor.

Menderes Kılıçarslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yozgat'ta okullarında şehit emanetlerinden oluşan bir köşe yapmaya karar vermeleriyle başlayan sürecin, zaman içinde kendilerine gönderilen şehit emanetlerinin artmasıyla 81 ilde sergi ve emanetlerden oluşan bir müze açmak fikrine dönüştüğünü söyledi.

"Aileleri şehitler unutulmasın istiyor"

Sonuncusu Kastamonu olmak üzere 40 ilde 49 sergi açtıklarını belirten Kılıçarslan, yoğun bir ilgiyle karşılaştıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"16 aydır, şehit aileleri tarafından bize ulaştırılan şehitlerimizin emanetlerini il il gezerek sergiliyoruz. Amacımız genç nesillere milli bilinci kazandırmak ve şehitlerimizi unutturmamak. 16 aylık süre içinde toplam 3 milyon 800 bin kişi sergimizi ziyaret etti. Bu oldukça iyi bir rakam. Ayda 3 sergi yapıyoruz. Biz bu kadar yoğunluğu beklemiyorduk. Tahminlerimizin ötesine geçti. Biz şehit ailelerinin taleplerini yerine getirmek istiyoruz. Onların taleplerinin dışına çıkmadık. Onların istekleri 'Türkiye'nin tamamını gezsin, sonrasında Türk cumhuriyetlerini dolaşsın, bu şekilde şehitlerimiz unutulmasın."

Sergide devlet büyüklerinin de emanetleri var

Kılıçarslan, sergide şehit ve bazı devlet büyüklerinin de emanetlerinin olduğunu ifade etti.

Sergide merhum cumhurbaşkanları Turgut Özal ve Süleyman Demirel ile Büyük Birlik Partisinin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'na ait kıyafet ve eşyaların da yer aldığını söyleyen Kılıçarslan, "Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis, Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk, savcı Mehmet Selim Kiraz gibi çok sayıda şehidimizin kıyafet ile malzemesini sergiliyoruz." diye konuştu.

Kılıçarslan, gönüllü olarak çalışmayı yaptığını, kendisine desteklerini esirgemeyen şehit ailelerine sonsuz teşekkürlerini sunduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA