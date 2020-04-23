Bedirhan, 23 Nisan'ı evde sazıyla kutladı ERZURUM'un merkez Palandöken ilçesindeki Şehit Murat Ellik İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Bedirhan Aziz Aydın (10), koronavirüs tedbirleri nedeniyle kutlamalar iptal edilince evde saz çalıp, şarkı söyleyerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

ERZURUM'un merkez Palandöken ilçesindeki Şehit Murat Ellik İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Bedirhan Aziz Aydın (10), koronavirüs tedbirleri nedeniyle kutlamalar iptal edilince evde saz çalıp, şarkı söyleyerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Palandöken ilçesinde oturan Derya ve Muhammet Aydın çiftinin tek çocuğu olan Bedirhan Aziz Aydın, koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilince evde vakit geçirmeye başladı. Evde derslerine zaman ayıran Aydın, günün büyük bir bölümünü çalmasını öğrendiği sazıyla geçiriyor. Sazıyla ailesine konserler de veren Aydın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için evin bir odasını süsledi. Türk bayraklarıyla donattığı odasında "Unutmayın evde hayat var" diyen Aydın, bayramı kutladıktan sonra sazıyla da 23 Nisan şarkısı çalıp, söyledi. Arkadaşlarına da seslenen Aydın, "Arkadaşlar hiç üzülmeyin nice bayramlarda hep birlikte olacağız. İnşallah, mutlu yarınlar bizlerin olacaktır. Evde kalmayı unutmayın" çağrısında bulundu.

Kaynak: DHA