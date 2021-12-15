Bedesten Meydanı ve Parkı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bedesten Meydanı ve Parkı

Bedesten Meydanı ve Parkı
Habermetre - Haberler | Toplum

Manisa'nın ilk otogarı olan ve daha sonra köy dolmuşlarının kalkış durağı olarak kullanılan şehrimizin en eski bölgelerinden biri olan Çarşı Mahallesi ile Alaca Hamamı arasındaki alanı düzenleyerek, şehrimize güzel bir meydan kazandırdık.

MANİSA (Habermetre) - Manisa'nın ilk otogarı olan ve daha sonra köy dolmuşlarının kalkış durağı olarak kullanılan şehrimizin en eski bölgelerinden biri olan Çarşı Mahallesi ile Alaca Hamamı arasındaki alanı düzenleyerek, şehrimize güzel bir meydan kazandırdık. Süs havuzları, yeşil alanları, oturma bankları ve bölgenin yapısına uygun düzenlemesiyle Çarşı Mahallesi'ne simge bir meydan kazandırmış olduk.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title