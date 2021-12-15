Bedesten Meydanı ve Parkı

MANİSA (Habermetre) - Manisa'nın ilk otogarı olan ve daha sonra köy dolmuşlarının kalkış durağı olarak kullanılan şehrimizin en eski bölgelerinden biri olan Çarşı Mahallesi ile Alaca Hamamı arasındaki alanı düzenleyerek, şehrimize güzel bir meydan kazandırdık. Süs havuzları, yeşil alanları, oturma bankları ve bölgenin yapısına uygun düzenlemesiyle Çarşı Mahallesi'ne simge bir meydan kazandırmış olduk.

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