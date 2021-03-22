Bedensel ve görme engelli yüzücünün hayali milli takıma girebilmek

Mersin'in Silifke ilçesinde, bedensel ve görme engelli 42 yaşındaki yüzücü Umut Gençler, milli takıma girmeyi hedefliyor.

Gençler, gazetecilere yaptığı açıklamada, 7 yaşındayken evde tüpün patlaması sonucu sol kolunu ve sağ gözünün görme yetisini kaybettiğini söyledi.

Lise yıllarında yüzme sporuyla ilgilenmeye başladığını ifade eden Gençler, Türkiye'de katıldığı birçok yarışmada derece elde ederek madalya kazandığını kaydetti.

Gençler, yüzmeyi çok sevdiğini ve tek hayalinin milli takıma girmek olduğunu belirtti.

Triatlon sporuyla da 6 yıldır uğraştığını kaydeden Gençler, şöyle devam etti:

"4 Nisan'da Yenişehir'de yapılacak olan triatlonda Mersin'den engelliler erkek kategorisinde yarışacağım. İnşallah bu yarışta güzel bir derece elde etmek istiyorum. Dereceleri ileriki yarışlarda da geliştirerek milli takıma girip, Türkiye'yi temsilen Avrupa'da müsabakalara girmeyi düşünüyorum."

Anne Teslime Gençler de oğlunun başarılarından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya