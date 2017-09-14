Bedensel Engellilerden Kırekin'e Teşekkür Plaketi

Van Bedensel Engelliler Spor Kulübü Derneği yetkilileri, desteklerinden ötürü İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin'e teşekkür plaketi verdi.



Van Bedensel Engelliler Spor Kulübü Derneği Başkanı Hanifi Baykara ve beraberindekiler, İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin'i makamında ziyaret etti. 2016 yılında düzenlenen basketbol müsabakalarında kendilerine tahsis edilen spor salonundan dolayı İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin'e teşekkürlerini dile getiren dernek yönetimi, katkılarından dolayı plaket takdiminde bulundu.



Basketbol müsabakaları boyunca hazırlık çalışmalarını İskele YBO Spor Salonu'nda yaptıklarını belirten Dernek Başkanı Hanifi Baykara, gerek İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin, gerekse okul yönetiminin basketbol takımlarına verdikleri destekten dolayı teşekkürlerini dile getirerek, eğitim camiasının başarıda emeğinin çok olduğunu söyledi.



"Onlar bizim güzelliklerimizdir"



Engelli bireylerin toplumun güzellikleri olduğunu, herkesin her konuda kendilerine destek vermesi gerektiğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin ise, eğitim camiası olarak her konuda kendilerine destek verdiklerini ve destek vermeye de devam edeceklerini söyledi. Van Bedensel Engelliler Spor Kulübü Derneği'nin basketbol takımının elde ettiği başarıyı kutlayan ve daha farklı alanlarda güzel çalışmalar ve başarılar beklediklerini ifade eden Kırekin, "Gerçekten Engelliler Derneği Başkanı Hanifi Baykara'ya ve ekibine teşekkür ediyorum. Engellilerimizin hayatlarını çok daha rahat idame etmeleri için sahip oldukları becerileri, yetenekleri ve benzeri aktif güzellikleri harekete geçirmek için onlara imkanlar sunmak lazım. Başarılı da oluyorlar. Basketbolda ikinci lige çıktılar. Bu kardeşlerimize müsabakalar boyunca İskele YBO Spor Salonumuzu tahsis ettik. Bütün basketbol çalışmalarını orada yürüttüler. Okul idaremiz de onlara yardımcı oldular. Kardeşlerimizi kutluyoruz. Bu kardeşlerimiz sadece spor değil beceri ve yetenek alanlarında da başarılar ortaya koyabilirler. Kendilerine sosyal hayatta da başarılar diliyorum. Onlar bizim güzelliklerimizdir. Devlet, millet ve halk olarak onlara destek vermeliyiz. Eğitim camiası olarak destek veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - VAN