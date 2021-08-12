Bedensel Engelliler Yüzme Türkiye Şampiyonası sona erdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bedensel Engelliler Yüzme Türkiye Şampiyonası sona erdi

Bedensel Engelliler Yüzme Türkiye Şampiyonası sona erdi
Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir - Haberler | Spor

Gaziantep'te Türkiye Bedensel Engeliler Spor Federasyonunca düzenlenen Bedensel Engelliler Yüzme Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Gaziantep'te Türkiye Bedensel Engeliler Spor Federasyonunca düzenlenen Bedensel Engelliler Yüzme Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Şehitkamil ilçesindeki olimpik yüzme havuzunda, 10 Ağustos'ta başlayan organizasyona 32 ilden 143 sporcu katıldı. Engel derecesine göre S1 ve S10 kategorilerinde, 8-11, 12-15 ve 16 yaş aralığında yarışan sporcular, dereceye girebilmek için mücadele etti.

Federasyonun Teknik Kurulu Başkanı ve Milli Takım Antrenörü Mehmet Ali Albas, AA muhabirine, yaklaşık 2 yıldır yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle müsabaka düzenleyemediklerini, ilk organizasyonlarını Gaziantep'te gerçekleştirdiklerini söyledi.

Uzun bir sürenin ardından yaptıkları organizasyonla antrenör ve sporcuların heyecan yaşadığını ifade eden Albas, "Salgın sürecinde sporcularımız evlerine hapsolmuşlardı ve antrenmanlarını yapamadılar. Ailelerimiz, kulüplerimiz ve antrenörlerimizin sporcularının performanslarını görebilmesi için bu şampiyonamız önemliydi." dedi.

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Mustafa Demir Devlet Bahçeli Erdoğan Yüksek Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Haluk Levent Berdan Mardini Mustafa Sandal
Spor Muslera Mete Gazoz Merve Çoban Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bedensel Engelliler Yüzme Türkiye Şampiyonası sona erdi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 16:03:53. #1.15#

title