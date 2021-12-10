Son dakika haber... Bedensel engelliler, paralimpikte altın madalya sayısını arttırmaya odaklandı

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda altın madalya sayılarını arttırmayı hedeflediklerini söyledi.

Ergezen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kısa süre önce göreve seçildiğini anımsatarak, bunun camialarına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bedensel engelli bireyleri sporla buluşturmayı hedeflediklerini aktaran Ergezen, "Türkiye'de 4,5 milyon civarında bedensel engelli vatandaşımız var, 9 bin lisanslı sporcumuz bulunuyor ama 3 bini aktif sporcu. Bu rakamlar bizi tabii ki memnun etmez. Önümüzdeki dönemde daha fazla sporcumuz olacak." dedi.

Ergezen, sporcu sayılarını arttırmanın her anlamda faydalı olacağını belirterek, "Daha fazla sporcumuzu, insan kaynağımızı spora katarsak daha elit sporcumuzun sayısını arttırmış olacağız. Daha önce Tokyo'da çok güzel dereceler elde ettik. Eğer insan kaynağımız ve sporcu sayımız daha fazla olursa rekabet artmış olacak. Performans ve elit sporcu sayımız daha çok artmış olacak ve güzel sonuçları inşallah bu millete armağan etmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

"Altın madalya sayımızı arttıracağız"

Ergezen, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda 2 altın, 4 gümüş ve 9 bronz madalya kazandıklarını anımsatarak, şöyle konuştu:

"Şu andaki başarılar gerçekten güzel ve kıymetli ama 2024 Fransa'da bunun çok daha ötesine geçeceğiz. Altın madalya sayımızı arttıracağız. Bronz ve gümüşte iyiyiz ama altın sayımızı inşallah daha çok arttıracağız. Tüm diğer branşlarda da bununla ilgili rekabet etmiş olacağız."

Türkiye'nin özellikle ampute futbolda ve tekerlekli sandalyede başarılı olduğunu anlatan Ergezen, diğer branşlarda da bireysel başarılar bulunduğunu ifade etti.

Ergezen, Türkiye'nin potansiyelinin çok daha yüksek olduğunu vurgulayarak, "Bizim en büyük yarışımızın kendimizle de olması lazım. Diğer ülkelere kıyasla bazı ülkelerin bizden daha önce başlamış olması ve imkan mevzusundan dolayı daha oturmuş kadroları, sistemleri var. Bununla ilgili biz de örnekleme yaparak başarıyı yakalayacağız." diye konuştu.

Masa tenisinde, halterde, atıcılıkta, okçulukta Türkiye'nin güzel sonuçlar aldığını anlatan Ergezen, futbol, basketbol başta olmak üzere bütün branşları kapsayacak şekilde ciddi bir altyapının ve projelerinin olduğunu söyledi.

"Sloganımız; biz yol arkadaşıyız ve çözüm ortağıyız"

Ergezen, engellileri sporla daha ileriye taşıma gayretinde olduklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Aslında sporun pozitif ruhunu anlatmak istiyoruz. Evlere ziyaretlere gidiyorum, inanılmaz azimleri, mücadele hırsları var. Bunu eğer sporla buluşturabilirsek muhteşem derecelere, başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Her haneye ulaşıp sporun insana kattığı pozitif duyguları, barışı, birlik ve beraberlik ruhunu yansıtmak istiyoruz. Sloganımız; 'biz yol arkadaşıyız ve çözüm ortağıyız'. Bütün bu kardeşlerimizin, hem psikolojik donanımıyla hem de kendi yeteneklerini keşfedip daha ileriye taşımalarıyla ilgili hep yol arkadaşı olacağız. Onun için kapımız herkese açık olacak."