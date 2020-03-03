Bedensel Engelliler Atletizm Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor

03.03.2020 14:41 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:42

Mersin'de kampa giren Bedensel Engelliler Atletizm Milli Takımı, 2-7 Haziran tarihleri arasından Polonya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesi çalışmalarını sürdürüyor.

15 Şubat'ta kampa giren Bedensel Engelliler Atletizm Milli Takım sporcuları, Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde antrenör Mehmet Sekman eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Avrupa Şampiyonası'nda kürsüye çıkmak isteyen milli takımda hedef en az 10 madalya ile dönmek.

Hedeflerinin Türkiye'yi Avrupa Şampiyonası'nda en iyi şekilde temsil etmek olduğunu belirten antrenör Sekman, "5 sporcu ile çalışmalarımız sıkı şekilde sürüyor. Hedefimiz 2-7 Haziran arasında Polonya'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'nda madalyalar almak. Hedefimiz ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve en az 10 madalya ile geri dönmek. Sonraki hedefimiz ise Tokyo'da yapılacak olimpiyatlara en az 5 sporcu ile katılmak ve madalya almak" dedi."ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK İSTİYORUZ"Cirit atma kategorisinde yarışacak Musa Davulcu, hedefinin Dubai'de yapılacak olan Grand Prix Avrupa Elemeleri'ne katılıp Avrupa Şampiyonası'na gitmek olduğunu söyledi. Davulcu, "10 yıldır atletizmle uğraşıyorum. Dubai'de yapılacak olan Grand Prix Avrupa Elemeleri'ne katılacağım. Orada Avrupa barajını elde edip şampiyonada kürsüye çıkmak istiyorum. Bunu başaracağıma yürekten inanıyorum. Daha önce bunu başardım. Bir kez daha şanlı bayrağımızı göklere çıkarmak istiyorum. Vermiş olduğumuz şehitlerden dolayı ülkemizin başı sağ olsun. Ülkemizin her şekilde yanındayız. Devletimiz göreve çağırdığında seve seve gideriz" diye konuştu.YÜKSEK ATLAMADA HEDEF KÜRSÜYüksek atlama branşında yarışan Abdullah Uyaz "Dubai'de Dünya Şampiyonası'nda olimpiyat A barajını 3 santimetre ile kaçırdım. İlk hedefim Avrupa şampiyonluğunu tatmak, ardından 1.86'lık barajı geçip olimpiyatlara katılmak ve derece elde etmek istiyorum" ifadelerini kullanırken, Gökhan Akın da hedefinin Avrupa Şampiyonası'nda kürsüye çıkmak olduğunu kaydetti.BAYRAK YARIŞINDA OLİMPİYAT VİZESİ ALDIDubai'de düzenlenen bayrak yarışında dünya 6'ncılığı elde eden ve olimpiyatlara katılma hakkı kazanan Enes Şahin ise şunları söyledi: "Branşım, 100 metre sprinterim, ayrıca bayrak takımında koşuyorum. Dubai'de düzenlenen bayrak yarışında dünya 6'ncılığı olarak olimpiyatlara katılma hakkı elde ettik. Hazırlıklarımız sürüyor. Hedefimiz olimpiyatlarda madalya, Avrupa Şampiyonası'nda kürsüye çıkmak."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Sporcular hazırlık yaparkenYüksek atlama, koşu ve cirit atma sporcuları antrenman yaparkenAntrenör ve sporcularla röportajlarSporcular Türk Bayrağı açıp asker selamı verirken

Kaynak: DHA