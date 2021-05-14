Bedensel engelli Zeliha, teniste dünya sıralamasında 17'nciliğe yükseldi
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Bedensel engelli Zeliha, teniste dünya sıralamasında 17'nciliğe yükseldi

Bedensel engelli Zeliha, teniste dünya sıralamasında 17'nciliğe yükseldi
Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN - Haberler | Güncel

ŞIRNAK'ta yaşayan bedensel engelli Zeliha Aksak (15), bir yıl önce başladığı tekerlekli sandalyeli teniste, uluslararası turnuvalarda elde ettiği başarıyla dünya sıralamasında 17'nciliğe yükseldi.

ŞIRNAK'ta yaşayan bedensel engelli Zeliha Aksak (15), bir yıl önce başladığı tekerlekli sandalyeli teniste, uluslararası turnuvalarda elde ettiği başarıyla dünya sıralamasında 17'nciliğe yükseldi.

Fatih Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Zeliha Aksak'ın hayatı, okuluna gelen Şırnak Tenis Spor Kulübü Antrenörü Hüseyin Buğa sayesinde değişti. Kaymakam Çeşmesi köyünde yaşayan bedensel engelli Zeliha Aksak, bir yıl önce başladığı tekerlekli sandalyeli teniste, 5 uluslararası turnuvaya katılma başarısı gösterdi.

TÜRKİYE ADAY MİLLİ TAKIM KADROSUNDATurnuvalarda elde ettiği başarıyla Türkiye Juniorlar Kategorisi'nde 3'üncü sıraya yükselen Zeliha Aksak, Türkiye Aday Milli Takım kadrosuna girmeyi başardı. Dünya Juniorlar Kategorisi'nde ise 170'inci sıradan, 1,5 yıl içerisinde 17'nci sıraya yükselen Aksak, tam kapanma sürecinde evin içinde antrenmanlarına devam ediyor. 10 metrekarelik bir odada antrenman yapan ve plastik sandalye üzerinde duvar ile tenis oynayan Aksak'ın hedefi, daha iyi yerlere gelebilmek.EVİN BİR ODASINDA ANTRENMAN YAPIYOR

Başarısıyla takdir toplayan Zeliha Aksak, "Doğuştan bir bacağım kısa. Tenis antrenörü Hüseyin Buğa hocam beni görmüş, okul müdürüm ile görüşmüş. O da benimle konuşup ikna etti. O şekilde başladım tenise. Tenise başlayacağım aklıma gelmezdi. Ben önceden de spor yapıyordum. Ama hiç tenis oynamadım. Egzersiz yapıyordum. İlk başladığım günden beri bu başarıyı elde edeceğime inanıyordum. Çünkü istersem, yapabileceğime inanıyordum. Toplamda 5 turnuvaya katıldım. Turnuvalar için maddi destek lazım. Maddi destek bulabilirsem, elimden geldiğince tüm turnuvalara katılırım. Turnuvalara en iyi şekilde hazırlanıyorum. Şehir merkezine antrenmana giderken zorlanıyorum. Köyden otostop yaparak merkeze gidiyorum. Eve dönerken de otostop ile geliyorum" dedi.


Bedensel engelli Zeliha, teniste dünya sıralamasında 17'nciliğe yükseldi
Bedensel engelli Zeliha, teniste dünya sıralamasında 17'nciliğe yükseldi
Bedensel engelli Zeliha, teniste dünya sıralamasında 17'nciliğe yükseldi
Bedensel engelli Zeliha, teniste dünya sıralamasında 17'nciliğe yükseldi
Bedensel engelli Zeliha, teniste dünya sıralamasında 17'nciliğe yükseldi
Bedensel engelli Zeliha, teniste dünya sıralamasında 17'nciliğe yükseldi
Bedensel engelli Zeliha, teniste dünya sıralamasında 17'nciliğe yükseldi
Bedensel engelli Zeliha, teniste dünya sıralamasında 17'nciliğe yükseldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN

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