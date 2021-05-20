Bedensel engelli Vehbi, azmiyle çevresine örnek oluyor
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Bedensel engelli Vehbi, azmiyle çevresine örnek oluyor

Bedensel engelli Vehbi, azmiyle çevresine örnek oluyor
Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel

Batman'da 6 yaşındayken ağaçtan düşmesi sonucu engelli hale gelen 52 yaşındaki Vehbi Çiçek, bugüne kadar örnek bir yaşam mücadelesi sergiledi.

Batman'da 6 yaşındayken ağaçtan düşmesi sonucu engelli hale gelen 52 yaşındaki Vehbi Çiçek, bugüne kadar örnek bir yaşam mücadelesi sergiledi.

Anne babasının ayrılması üzerine 3 yaşında yetiştirme yurduna verilen Çiçek, 6 yaşında annesinin yanına gittiği kentte ağaçtan düşünce sol kolunu kullanamaz hale geldi.

O günden sonra büyük bir azim ve kararlılıkla hayatına devam eden Çiçek, önüne çıkan engellere aldırmadan memuriyet hayatına atılmayı başardı.

Alanya ilçesindeki Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde işe başlayan Çiçek, hem engellilere hem de iş arkadaşlarına örnek olmak için var gücüyle çalışıyor.

Aldığı eğitimle kimseye bağımlı olmadan yaşamını sürdürmeyi öğrenen evli ve iki çocuk babası 52 yaşındaki Çiçek, AA muhabirine, devletin maddi ve manevi destekleriyle önüne çıkan olumsuzlukları atlattığını söyledi.

Devlet kurumunda çalıştıktan sonra kendisine olan güveninin iş arkadaşları ve yöneticileri sayesinde arttığını vurgulayan Çiçek, "Benden daha kötü durumda olanları görünce halime şükrettim. İnsanların en kötü zamanlarında yanlarında olan bu kurumun içinde olmak beni mutlu ediyor."dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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