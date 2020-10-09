Bedensel engelli vatandaşın evine özel engelli rampası
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Bedensel engelli vatandaşın evine özel engelli rampası

09.10.2020 17:10 | Son Güncelleme: 09.10.2020 17:13
Bedensel engelli vatandaşın evine özel engelli rampası

Kemer Belediyesi ekipleri, ilçede yaşayan bedensel engelli Figen Yıldırım'ın evinin önüne engelli rampası yaptı.

Kemer Belediyesi ekipleri, ilçede yaşayan bedensel engelli Figen Yıldırım'ın evinin önüne engelli rampası yaptı. Yıldırım'ı ziyaret eden Başkan Topaloğlu, engelli rampası yapılmasından sonra Figen Yıldırım'ın mutluluğunu paylaştı.

Bedensel engelli Figen Yıldırım'ın yaptığı müracatın ardından harekete geçen ekipler Yıldırım'ın evinin önündeki yükseltiyi düzleştirdi ve engelli rampasını kısa sürede tamamladı.

Figen Yıldırım, evinin önündeki yükseltiden tekerlekli sandalyesi ile geçemediği için belediyeye müracaat ettiğini söyledi. Yıldırım, engelli rampası yapılmadan önce zaman zaman düşme tehlikesi de yaşadığını belirterek, "Önceki dönemde çok kez engelli rampası yapılması için müracaat ettik ama yapılmadı. Ben müracaatımı tekrar yaptım ve en kısa sürede belediye ekipleri gelerek engelli rampasını yaptı. Bence Kemer'in en güzel engelli rampası oldu." dedi.

Yapılan rampadan artık daha rahat ve güvenli bir şekilde geçebildiğini anlatan Yıldırım, "Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'na çok teşekkür ederim. İsteğime anında karşılık verdi. Belediye ekipleri de çok ilgilendi. Tam istediğim gibi oldu." diye konuştu. - ANTALYA

Bedensel engelli vatandaşın evine özel engelli rampası
Bedensel engelli vatandaşın evine özel engelli rampası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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