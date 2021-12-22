Bedensel engelli vatandaş, yaptığı el işi ürünleri satarak geçimini sağlıyor - Haberler
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Bedensel engelli vatandaş, yaptığı el işi ürünleri satarak geçimini sağlıyor

AA / Sıraç Karadeniz - Haberler | Kültür Sanat

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yaşayan 46 yaşındaki bedensel engelli Fikret Gelici, evinde geleneksel yöntemlerle ürettiği fes, yün çorap, puşi, kemer ve takıları satarak ailesinin geçimini sağlıyor.

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yaşayan 46 yaşındaki bedensel engelli Fikret Gelici, evinde geleneksel yöntemlerle ürettiği fes, yün çorap, puşi, kemer ve takıları satarak ailesinin geçimini sağlıyor.

Genç yaşta geçirdiği trafik kazası sonucu 15 yıldır tekerlekli sandalyeye mahkum olan 3 çocuk babası Gelici, engeline rağmen, zamanını değerlendirebilmek için el işi ürünler üretmeye karar verdi.

Gelici, kızının isteği üzerine çarşıdan aldığı fesi inceledi. Bir süre sonra fes üretimine başlayan Gelici, daha sonra puşi, yün çorap, tespih ve kemer gibi ürünler üretti.

Fikret Gelici, bunları hem çevresindekilere hem de sosyal medya üzerinden sipariş verenlere satarak ailesini geçindiriyor.

AA muhabirine konuşan Gelici, engelli olmanın hayata küsmek anlamına gelmediğini, herkesin yapabileceği bir şeylerin bulunduğunu söyledi.

Kazadan sonra evde geçirdiği boş zamanları değerlendirmek istediğini vurgulayan Gelici, şöyle konuştu:

"Hayatım bir tekerlekli sandalyeye bağlı ama bu hayatı bırakma anlamına gelmiyor. Pes etmedim, bu ürünleri yaparak engellilere örnek oldum. Yaptığım ürünlerle ailemin ve çevremin takdirini kazandım. Birkaç kez bu ürünleri sergileyerek plaket aldım. Bu işi geliştirdim. Şu an çeşitli illerden, İran ve Irak'tan siparişlerimiz oluyor. Ailemin desteğiyle en kısa zamanda yaparak kendilerine ulaştırıyorum. İsteyenler sosyal medyadan sipariş veriyor. Vatandaşlara bu hizmeti sunduğum için kendimle gurur duyuyorum. Severek ve emek vererek yaptığım işin karşılığını alıyorum. Aileme maddi olarak da destek veriyorum."

Bedensel engelli vatandaş, yaptığı el işi ürünleri satarak geçimini sağlıyor

Bedensel engelli vatandaş, yaptığı el işi ürünleri satarak geçimini sağlıyor

Bedensel engelli vatandaş, yaptığı el işi ürünleri satarak geçimini sağlıyor

AA / Sıraç Karadeniz - Son Dakika Haberleri

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