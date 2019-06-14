Bedensel engelli Serkan'ın hayali Tıp Fakültesini kazanmak

Bedensel engelli Serkan'ın hayali Tıp Fakültesini kazanmak

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bedensel engelli öğrenci Serkan Doğan, Tıp Fakültesinde okumak istiyor.

Bedensel engelli Serkan'ın hayali Tıp Fakültesini kazanmak

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bedensel engelli öğrenci Serkan Doğan, Tıp Fakültesinde okumak istiyor.
Besni Mehmet Akif Ersoy Fen Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi bedensel engelli Serkan Doğan, takdir belgesi almanın sevincini yaşadı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün karne günü olduğunu ve Serkan'ın takdir almasından dolayı mutlu olduklarını belirtti.
Serkan'ın inşallah ileride Tıp Fakültesi öğrencisi olacağını ifade eden Demirel, "Ben kendisinin bu manada çok başarılı olacağına da inanıyorum. Çünkü gözündeki ışık bize bunu hissettiriyor." diye konuştu.
Sınıf öğretmeni Arzu Yıldırımçakar ise bugün tüm öğrenciler gibi bedensel engelli Doğan'ın da karne aldığını söyledi.
Yıl boyunca çalışan, derslerine düzenli devam eden öğrencilerin ödülünü daha farklı aldıklarını ifade eden Yıldırımçakar, "Serkan da bunlardan bir tanesi. Dersleri her zaman güzel bir şekilde dinleyip, katılım sağlıyor. Aynı zamanda herhangi bir sıkıntının insanlara engel olamayacağını biliyoruz. Kendisi gerçekten çok iyi çalışan, doğru, dürüst ve arkadaşlarına da birçok yönden örnek olabilecek bir öğrencimizdir." dedi.
Bedensel engelli Serkan Doğan da hedefinin Tıp Fakültesinde okumak olduğunu belirterek, kendisinden desteklerini esirgemeyen öğretmenlerine teşekkür etti.

Kaynak: AA
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