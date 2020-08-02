Bedensel engelli Şenay, üçüncü üniversitesini bitirdi ESKİŞEHİR'de, henüz 9 günlükken geçirdiği havale nedeniyle belden aşağısı felçli olan Şenay Şide (43), Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde, iktisat ile fotoğrafçılık ve kameramanlık bölümlerini okudu.

ESKİŞEHİR'de, henüz 9 günlükken geçirdiği havale nedeniyle belden aşağısı felçli olan Şenay Şide (43), Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde, iktisat ile fotoğrafçılık ve kameramanlık bölümlerini okudu. Son olarak aynı fakültenin halka ilişkiler bölümünden mezun olan Şide, dördüncü kez üniversite okumaya hazırlanıyor. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Şenay Şide'yi, başarı belgesi ile ödüllendirerek, "Engelli, engelsiz herhangi bir insanoğlunun azminin de çok üzerinde bir azim örneği göstermiş. Çok tebrik ediyorum, Şenay hanımın herkese örnek olmasını temenni ediyorum" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Engelli Birimi'nde çalışan Şenay Şide, henüz 9 günlükken havale geçirdi. Bu nedenle belden aşağısı felçli kalan Şide, hayatını tekerlekli sandalye ile sürdürüyor. İlk ve ortaokul eğitimi sırasında çektiği güçlüklere rağmen okuma azminden vazgeçmeyen Şenay Şide, liseyi bitirdikten sonra üniversite sınavına girdi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin iktisat bölümünde okuyan Şide, daha sonra da fotoğrafçılık ve kameramanlık bölümünden mezun oldu. Son olarak halkla ilişkiler bölümünü bitiren Şenay Şide, eğitim almaya devam etmek istediğini söyledi.

Şide, "İktisatla başladım, sonra fotoğrafçılık ve kameramanlığı okudum, en son halkla ilişkileri bitirdim, noktayı koydum demiyorum, okuyacağım daha. Dört, beş olur inşallah. Bir şeyleri başarabilmenin verdiği mutluluğu yaşıyorum. Annemin çok desteğini gördüm, ailem çok destek oldu. Liseyi bitirdiğimde okusam mı, okumasam mı diye tereddüt ettim ama sonra kendime dedim ki, 'Bir şeylere ulaşmanın yolu okumaktan geçiyor.' Böyle olunca eğitim almaya ve okumaya karar verdim. İyi yaptığımı düşünüyorum" dedi.EĞİTİM SAYESİNDE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HAYATIM VARBedensel engelli birey olarak üniversite bitirmenin hayatında çok şeyi değiştirdiğini ifade eden Şide, bu sayede hem çalışma hem de sosyal hayatı olduğunu ifade etti. Kendisi gibi engelli olan bireylere tavsiyelerde bulunan Şenay Şide, "Şu an bir çalışma hayatım var, okuduğum için sosyal hayatım var. Okumanın hayatıma vermiş olduğu çok büyük bir katkıyı şu an yaşıyorum. Engelliler evlerine kapanmasın. Evlerine kapandıkları zaman ne sosyal hayatları oluyor ne de normal hayatları oluyor. O yüzden aktif olsunlar, her yerde gözükmeye çalışsınlar, kendilerini göstersinler" diye konuştu.REKTÖR ERDAL, TEBRİK ETTİAnadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Şide'yi makamında kabul edip, tebrik etti. Şide'yi başarı belgesi veren Prof. Dr. Erdal, "Şenay hanımı içtenlikle kutluyorum. Gerçekten çok büyük bir başarı. Engelli, engelsiz herhangi bir insanoğlunun azminin de çok üzerinde bir azim örneği göstermiş. Çok tebrik ediyorum Şenay hanımı. Herkese örnek olmasını temenni ediyorum. İktisat, fotoğrafçılık ve kameramanlık ile halkla ilişkiler gibi üçü de birbirinden farklı disiplinlerin altından kalkarak, böyle güzel bir başarıya imza atması çok gurur verici. Kendisini gönülden tebrik ediyorum ve herkese örnek olmasını temenni ediyorum" dedi.

Rektör Erdal, Şide'nin yakasına Anadolu Üniversitesi rozeti de taktı.

Kaynak: DHA