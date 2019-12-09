Bedensel engelli satranççı Handenur Şahin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

09.12.2019 16:56 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:06

Bedensel engelli milli satranççı Handenur Şahin, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İlk kez Ankara'da gerçekleştirilen FIDE Engelliler İçin Konfederasyon Kupası'nda mücadele eden Handenur, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

Handenur, spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Kadınlar futbolu heyecanı" fotoğrafı için oy kullandı.

Haber kategorisinde Burak Akay'ın "Çanakkale'de orman yangını" fotoğrafına oy veren milli sporcu, yaşam kategorisinde ise tercihini Özkan Bilgin'in "Süper ay" fotoğrafından yana kullandı.

Handenur Şahin, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, "Çok güzel anlar yakalanmış. Fotoğrafları çok beğendim. Özellikle haber kategorisinde tercih yapmakta zorlandım." diye konuştu.

Kaynak: AA