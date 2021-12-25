Bedensel engelli okçu Ayşegül Güney, milli forma için ter döküyor

BATMAN (AA) - Batman'da bedensel engelli okçu Ayşegül Güney, milli formayla başarı elde etmek için haftanın 6 günü yoğun tempoda çalışmalarını sürdürüyor.

Batman'da yaşayan 19 yaşındaki Güney, 2 yıl önce geçirdiği bir kazanın ardından tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde fizik tedavi görmeye başlayan Güney, tedavi sürecinde bedensel engelli milli okçularla tanıştı. Onların yönlendirmesiyle spora ilgisi artan Güney, hastanedeki tedavisinden sonra Batman Belediyesi okçuluk kursunda eğitim aldı.

Güney, kısa sürede kendini geliştirdi ve 8-11 Kasım'da Antalya'da düzenlenen Bedensel Engelliler Açık Hava Okçuluk Türkiye Şampiyonası klasik yay kadınlar kategorisinde Türkiye dördüncüsü oldu. Milli takım antrenörleri tarafından beğenilen Güney, milli takım kampına davet edildi.

Güney, milli formayı giymek için haftanın 6 günü sürdürdüğü yoğun antrenmanlarla hedefine odaklandı.

Milli okçular ilham kaynağı oldu

Güney, AA muhabirine, 2019 yılında geçirdiği talihsiz bir kaza sonrası tedavi sürecinde milli okçu sporcularla tanıştığını, onların tavsiyesi üzerine okçu olmaya karar verdiğini söyledi.

1955 Batman Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Güney, yaklaşık bir yıldır yoğun bir çalışma süreci geçirdiğini belirtti.

Bedensel Engelliler Açık Hava Okçuluk Türkiye Şampiyonası klasik yay kadınlar kategorisinde Türkiye dördüncüsü olduğunu ifade eden Güney, şöyle konuştu:

"Zorlu bir süreçti. Yarışmacıların bir kısmı milli takım, kalanı da çevre iller ve bölgelerden gelen sporculardı. Zorlu bir süreçten sonra dördüncülüğü elde ettim. Bu başarıyla milli takım antrenörleri tarafından milli takım kampına davet edildim. Ay yıldız formayı giyip uluslararası müsabakalarda başarı elde etmek istiyorum."

"Ayşegül önemli bir yol katetti"

Okçuluk antrenörü Ebru Şavir de Ayşegül'ün azimli ve istekli olduğunu, haftanın 6 günü yoğun bir antrenman süreci geçirdiklerini anlattı.

Ayşegül'ün ilk zamanlarda günde 80-90, şimdi ise yaklaşık 300 ok atabildiğini kaydeden Şavir, "Fitness ve teknik taktik antrenmanları ile Ayşegül bayağı bir yol katetti." dedi.

Şavir, Ayşegül'ün milli takım antrenörleri tarafından çok beğenildiğini, milli takım kampına davet edildikten sonra çalışmaları yoğunlaştırdıklarını belirterek, "Hedefimiz Ayşegül'ün milli takıma seçilmesini sağlamak." diye konuştu.