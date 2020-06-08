Bedensel engelli öğretmenden 'korona' şarkısı MERSİN'de, koronavirüs salgını ile öğrencilerinden uzak evde kalan piyano öğretmeni, besteci Dönay Üçgül (40), yazdığı ve seslendirdiği bestesi ile vatandaşlara bir süre daha evlerinde kalmaları konusunda çağrıda bulundu.

MERSİN'de, koronavirüs salgını ile öğrencilerinden uzak evde kalan piyano öğretmeni, besteci Dönay Üçgül (40), yazdığı ve seslendirdiği bestesi ile vatandaşlara bir süre daha evlerinde kalmaları konusunda çağrıda bulundu. 3 yaşında geçirdiği hastalık sonucu belden aşağısı felç olan Mersin'deki Nevit Kodalı Anadolu Güzel Sanatlar Lises piyano öğretmeni Dönay Üçgül, dünyayı etkileyen koronavirüs için beste yazıp, notaya döktü. Üçgül, bestesini piyanosunun başına geçerek, stüdyosunda seslendirdi. Pamukkale Uluslararası Beste Yarışması'nda Türkiye birinciliği, İrlanda ve Mısır'da düzenlenen yarışmalarda ise dünya 3'ncülüğünün yanı sıra 1999 yılında yaptığı 'Umut' adlı albüm çalışması ile bilinen 19 yıllık öğretmen Üçgül, koronavirüs nedeni ile aylarca evde kaldığını belirtti. Üçgül, "Bu konudan ben de çok etkilendiğim için besteyi yaptım. Öncelikle şunu söylemem lazım, Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca ve sağlık çalışanlarına pandemi sürecinde verdikleri emek ve ciddi çalışmalarından dolayı biz çok mutlu kaldık. Onlara çok çok teşekkür ediyoruz. Daha bitmedi ama şu an bu günlerde olabildiysek bu onların sayesindedir. Ben özellikle kendi adıma bütün sağlıkçılarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bu besteyi de yazarken yaşadığımız olumsuz sonuçlardan dolayı, biliyorsunuz Türk milleti her zaman mücadelecidir, hırslıdır. Bu süreci atlatacağımızı biliyoruz ama biraz daha sabredelim dememdeki kaygım, az kaldı yolun sonucu gözüküyor. Bu nedenle de ben de böyle bir şey yazmaya karar verdim. Ortaya güzel bir eser çıktığına inanıyorum" dedi. Dönay Üçgül'ün yazdığı bestenin sözleri ise şöyle: 'Evde kal Türkiye'Bu sabah yine

Pamukkale Uluslararası Beste Yarışması'nda Türkiye birinciliği, İrlanda ve Mısır'da düzenlenen yarışmalarda ise dünya 3'ncülüğünün yanı sıra 1999 yılında yaptığı 'Umut' adlı albüm çalışması ile bilinen 19 yıllık öğretmen Üçgül, koronavirüs nedeni ile aylarca evde kaldığını belirtti. Üçgül, "Bu konudan ben de çok etkilendiğim için besteyi yaptım. Öncelikle şunu söylemem lazım, Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca ve sağlık çalışanlarına pandemi sürecinde verdikleri emek ve ciddi çalışmalarından dolayı biz çok mutlu kaldık. Onlara çok çok teşekkür ediyoruz. Daha bitmedi ama şu an bu günlerde olabildiysek bu onların sayesindedir. Ben özellikle kendi adıma bütün sağlıkçılarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bu besteyi de yazarken yaşadığımız olumsuz sonuçlardan dolayı, biliyorsunuz Türk milleti her zaman mücadelecidir, hırslıdır. Bu süreci atlatacağımızı biliyoruz ama biraz daha sabredelim dememdeki kaygım, az kaldı yolun sonucu gözüküyor. Bu nedenle de ben de böyle bir şey yazmaya karar verdim. Ortaya güzel bir eser çıktığına inanıyorum" dedi. Dönay Üçgül'ün yazdığı bestenin sözleri ise şöyle: 'Evde kal Türkiye'Bu sabah yine haber lerde koronaSağlıkçılar çalışıp bizim için savaşıyorÇiçekler açacak, yine eski günlereHayat eve sığacak, evde kal TürkiyeÇiçekler açacak, yine eski günlereHayat eve sığacak, evde kal TürkiyeEvde kal TürkiyeUmutlu yarınlara evde kal TürkiyeMersinimiz canımız, en güzel yanımızTürkiye'deki vatanımız, milletimiz canımızYaz göründü aman haBitmedi koronaBiraz daha sabredelim benim güzel milletimEvde kal TürkiyeUmutlu yarınlara evde kal TürkiyeNeşeli sabahlara evde kal Türkiye Kaynak: DHA