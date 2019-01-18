Bedensel Engelli Öğrencinin Evde Karne Sevinci

Mersin'de bedensel engeli dolayısıyla eğitimine evde devam etmek zorunda olan Dr. Hakan Kundak İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Siyajin İlhan, karnesini İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca'nın elinden aldı.

Ziyaret esnasında Koca'ya, Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürü Dursun Kılıç, Temel Eğitim Şube Müdürü Murat Bağış, okul müdürü ve sınıf öğretmeni eşlik etti. Koca, Siyajin'le sohbet ederek, kendisine çeşitli hediyeler de verdi. Siyajin'in öğretmeninden ve ailesinden sağlık durumu ve eğitimiyle ilgili bilgiler alan Koca, Mersin'de farklı engelleri ve rahatsızlıklarından dolayı 177 öğrencinin evde eğitim almakta olduğunu söyleyerek, bütün evde eğitim alan öğrencilerin karne günleri ziyaret edildiğini ve karne heyecanlarının paylaşıldığını belirtti. Koca, evde eğitim almak zorunda olan öğrencilerin her zaman yanlarında olacaklarını da sözlerine ekledi. - MERSİN

Kaynak: İHA