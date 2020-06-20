Bedensel engelli oğluna 21 yıldır gözü gibi bakıyor
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Bedensel engelli oğluna 21 yıldır gözü gibi bakıyor

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde Ahmet Çalışkan (72), 10 aylıkken çekyattan düşerek bedensel engelli kalan oğlu Yusuf Çalışkan'a (32), 21 yıldır hem baba hem de arkadaş oldu.

Bedensel engelli oğluna 21 yıldır gözü gibi bakıyor
20.06.2020 12:58 | Son Güncelleme: 20.06.2020 13:02

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde Ahmet Çalışkan (72), 10 aylıkken çekyattan düşerek bedensel engelli kalan oğlu Yusuf Çalışkan'a (32), 21 yıldır hem baba hem de arkadaş oldu.

Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan Ahmet ve Gülşen Çalışkan (66) çiftinin 4 çocuğunun en küçüğü Yusuf, 10 aylıkken evde çekyattan düşerek başını çarptı. Aile, Yusuf'u Aydın Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yapılan tedavi sonrası acilen ameliyat olması gereken Yusuf Çalışkan, İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan tedavi sonrası 3 ay sonra, düşme sonucu beynin dış kısmında biriken kan pıhtısı alındı. Ancak Yusuf Çalışkan, buna rağmen sol kolunu ve sol bacağını kullanamaz hale geldi. Küçük yaşta bedensel engelli kalan Yusuf Çalışkan'a, bir süre anne Gülşen Çalışkan baktı. Manifaturacılık yapan baba Ahmet Çalışkan, 11 yaşlarındayken Yusuf'u da yanına alarak, pazara götürdü. 21 yıldır her anında yanında olan Ahmet Çalışkan, oğluna hem baba hem de arkadaş oldu.

'HER ANIMIZ BİRLİKTE GEÇİYOR'Günün her anını oğluyla birlikte geçirdiğine değinen Ahmet Çalışkan, "Her gün evden çıkmadan önce birlikte kahvaltı yaparız. 11 gibi birlikte evden çıkarız. Şehir içi otobüslerle geziyoruz. Sonra eve geliriz, yemeğimizi yeriz. Biraz dinlendikten sonra akşam üzeri tekrar çıkarız. Çayı ve kahveyi sever, durmadan ister. Akşama kadar 50 bardak içer. Bizi anlıyor. Bizden bir şey isterse, tek kelimeyle konuşuyor. 'Çay içcem, kahve iççem' gibi kelimeler eder. İstemediği bir şey olursa 'hayır' der tam cümle kurarak konuşamaz" dedi.'KAYBOLDU SANDIK TEK BAŞINA EVE GELMİŞ'Yıllarca pazarlarda giyim üzerine tezgah açarak satış yapan Ahmet Çalışkan, oğlunu 2 kez kaybettiklerini sandıklarını ifade ederek, "Bir bayram haftasında Ortaklar Pazarı'na Yusuf'u da götürdüm. Bir süre yanımda durdu ve kayboldu. Her yeri aradık belediyeden anons ettirdim. Polise bildirdim ama bulamadım. Biz onu ararken, o bir minibüse binerek İncirliova'ya eve gelmiş. O günü hiç unutmuyorum. Babalar Günü dolayısıyla böyle çocukları olan anne ve babalara kolaylıklar dilerim. Bunu çeken, yaşayan bilir. Ama hiç şikayetçi değiliz" dedi.

Anne Gülşen Çalışkan, "İlk düştüğü zaman ben baktım. Büyüdükçe çok zorlanmaya başladım. Eşime Yusuf'u da pazara götürmesini söyledim. Yusuf babasıyla pazara gidince benim üzerimden de yük gitti. Yıllardan beri her şeyiyle hep babası ilgileniyor" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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