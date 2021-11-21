Bedensel engelli milli yüzücü Muhammet, Paris'te altın madalya hedefliyor

MANİSA'da, diz altından bacakları olmadan dünyaya gelen bedensel engelli milli yüzücü Muhammet Keskin (19), geçen yıl Belarus'taki Uluslararası Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda elde ettiği başarısını, Paris'te de tekrarlamak istiyor. Antrenmanlarını sürdüren Keskin hedefinin Paris'te yapılacak olan Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanıp, Türk bayrağını dalgalandırmak olduğunu söyledi.

Yunusemre ilçesinde ailesiyle yaşayan Muhammet Keskin, diz altından bacakları olmadan dünyaya geldi. Keskin, ortaokulda beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle yüzme sporuna başladı. 2015 yılından bu yana müsabakalara giren Keskin, 30'u altın, 8'i gümüş ve 2'si bronz olmak üzere, 40 madalya elde etti. Başarılarıyla dikkat çeken Keskin, 2 yıl önce milli oldu, Türkiye'yi uluslararası alanda temsil etme hakkı kazandı. Geçen yıl Belarus'ta yapılan Uluslararası Paralimpik Yüzme Şampiyonası'na katılan Keskin, 3 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Keskin, gözünü 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na dikti. Belarus'ta elde ettiği başarısını, Paris'te de elde etmek isteyen Keskin, yüzme hocası Nurettin Karanarlık eşliğinde antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor.Manisa Olimpik Yüzme Havuzu'nda çalışmalarını sürdüren Muhammet Keskin, Paris'te altın madalya alarak, Türk bayrağını dalgalandıracağını söyledi. Keskin, "Yüzme sporuna 2015 yılında beden eğitimi öğretmenim sayesinde başladım. Kulaç attıkça kendimi daha iyi hissettim. İlk kez Türkiye şampiyonası için Mersin'e gittim. Daha sonra ülkemizin çeşitli illerinde gerçekleşen Türkiye şampiyonalarına katıldım. Şu an toplamda 40 madalyam var. Son olarak 2019 yılında Isparta'da düzenlenen Türkiye şampiyonasında altın madalya alarak, 2020 yılında Belarus'ta gerçekleştirilen Uluslararası Paralimpik Yüzme Şampiyonası'na katıldım. Oradan da madalyalarla döndüm. Önümüzdeki ocak ayında tekrar Türkiye şampiyonası var. Oradan derece elde ederek, İtalya'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'na katılacağım. İtalya benim için 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nın provası olacak. Hedefim Paris Paralimpik Oyunları ve bu doğrultuda hocam Nurettin Karanarlık eşliğinde aralıksız çalışıyorum. Paris Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanmak ve Türk bayrağını dalgalandırmak istiyorum" diye konuştu.