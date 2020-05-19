Bedensel engelli milli sporcular, 19 Mayıs'ı İstiklal Marşı'nın tüm kıtalarını okuyarak kutladı Bedensel engelli milli sporcular, yayımladıkları videolarla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı İstiklal Marşı'nın tüm kıtalarını okuyarak kutladı.

Bedensel engelli milli sporcular, yayımladıkları videolarla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı İstiklal Marşı'nın tüm kıtalarını okuyarak kutladı. Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonun hazırladığı videoya milli sporcular Özgür Gürbulak, Sümeyye Boyacı, Elke Lalev Van Achterberg, Uğurcan Özer, Rahmi Özcan,Aysel Özgan, Abdullah Ilgaz, Büşra Ün, Öner Bozbıyık, Merve Nur Eroğlu, Neslihan Kavas, Sevilay Öztürk, Mücahit Günaydın, Şeyhmus Erdinç, İlker Tuzcu, Sena Karaoğlu, Cem Gezinci, Miray Ulaş, Abdullah Kayapınar, Dilba Tanrıkulu, Uğur Altınel, Çağla Baş, Vedat Aksoy, Kemal Güleş, Ali Akel, Halime Yıldız, Nesim Turan, İsmail Parlak, Nazmiye Muratlı, Nergis Altıntaş, Gökhan Seven, İbrahim Yavuz, Berkay Yavaş, Züleyha Bingöl, Yiğit Caner Aydın, Fatih Kamuz, Rabia Akyürek, Beytullah Eroğlu, Sibel Çam, Murat Oğuz, Hamide Doğangün katıldı. Sporcular, İstiklal Marşı'nın bütün kıtalarını sırayla okudu. Kaynak: AA