Bedensel engelli Meryem, kapalı garajda Tokyo Olimpiyatlarına hazırlanıyor
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Bedensel engelli Meryem, kapalı garajda Tokyo Olimpiyatlarına hazırlanıyor

Korona virüsü nedeniyle Antalya'da bulunduğu kamptan memleketi Afyonkarahisar'a dönen milli tekvandocu Meryem Betül Çavdar, 2021 yılına ertelen Tokyo Olimpiyatları'na evinin yakınındaki kapalı garajda babasının desteğiyle hazırlanıyor.

14.04.2020 13:22 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:22
Bedensel engelli Meryem, kapalı garajda Tokyo Olimpiyatlarına hazırlanıyor

Korona virüsü nedeniyle Antalya'da bulunduğu kamptan memleketi Afyonkarahisar'a dönen milli tekvandocu Meryem Betül Çavdar, 2021 yılına ertelen Tokyo Olimpiyatları'na evinin yakınındaki kapalı garajda babasının desteğiyle hazırlanıyor.

Afyonkarahisar'da yaşayan bedensel engelli 20 yaşındaki milli para-tekvandocu Meryem Betül Çavdar, olimpiyat şampiyonluğuna ulaşabilmek için babasıyla birlikte evlerinin yakınındaki kapalı bir garajda azimle çalışmalarını sürdürüyor. Çavdar ailesinin iki kızından biri olan Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü öğrencisi Meryem, sağ kolunun tam gelişmemesinden kaynaklı bedensel engeliyle dünyaya geldi. Ortaokulda henüz 13 yaşındayken sınıf arkadaşının tavsiyesi ile tekvandoya başlayan Meryem, arkadaşının çalışmaları bırakmasına rağmen spora devam etti.

Antrenmanlarını garajda yapıyor

Birçok başarıya imza atan Meryem, olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmek istiyor. Para-tekvando Milli Sporcusu Meryem, Antalya'da kampta 2020 Tokyo Olimpiyatlarına hazırlanıyordu. Korona virüs sebebiyle olimpiyatların 2021 yılına ertelenmesi kararıyla memleketine dönen Meryem, kısıtlı imkanlarla antrenmanlarına devam ediyor. Her gün en az 1 saat evinin yakınındaki garajda antrenmanını yapan Meryem'e babası da destek oluyor. Şuan kampta olmadığı için en büyük desteği babasından alan Meryem, antrenmanlarına aralıksız devam ediyor.

Süreç uzadı ama hedeflerimiz aynı

Meryem Betül Çavdar yaptığı açıklamada, Korona virüsün ciddi bir salgın olduğunu ve herkesi etkilediğini söyledi. Korona virüsü ülkeye gelmeden önce Antalya'da kampta olduğunu ancak tedbirler kapsamında Afyonkarahisar'a döndüğünün altını çizen Çavdar şöyle devam etti:

"Antalya'da olimpiyata hazırlık kampındaydık. Federasyondan kampın iptal edilmesine dair bir haber geldi. Sporcu sağlığı daha önemli sağlık her şeyden önce gelir diye kampımız iptal ettiler. Böyle olunca herkes memleketine döndü. Burada şuan ailemle beraberim. Babamla birlikte antrenmanlar yapıyorum. İnsanların az olduğu alanlarda kimseyle çok fazla iletişime geçmeden bu evimizin önündeki garajda her gün 1-1 buçuk saat antrenmanımıza devam ediyoruz. Çünkü formdan düşmememiz gerekiyor. Bizimde artık bu mesleğimiz haline geldi. 2020 Tokyo Olimpiyatları da ertelendi ama bizim hedeflerimiz daha aynı. Süreç uzamış olabilir ama biz buna pozitif yönleriyle bakıyoruz. Çünkü kendimizi daha çok geliştiriyoruz."

Kızıma yardım ediyorum

Baba Avni Çavdar ise, elinden geldiği kadar kızına antrenmanlarında yardımcı olduğunu söyledi. Çavdar: "Kızımla beraber boş zamanlarımızda kızımın Afyon'da olduğu dönemlerde ona elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum. Şimdi onun olmadığı zamanlar bizim için bir formdan düşmemi zamanı oluyor. Onun gelmesi bizim için artı bir değer oluyor. Korona virüsten dolayı oluşan bu boşlukta kızımızı Antalya'dan getirdik. Antalya'da kamptaydı. Kaptan geldikten sonra ne yapalım evde bisikletimiz var bisiklette çalışıyordu kızım. Fakat diğer hareketlerini yapabileceği bir ortam oluşturmak için böyle bir ortam gördük evimizin yakınında bu garaj ortamında kızımızla beraber form tutuyoruz. Bende bu zamanda kızıma yardım etmeye çalışıyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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