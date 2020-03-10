Bedensel engelli Kevser'in "yamaç paraşütü" hayali Palandöken'de gerçek oldu
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Palandöken, Erzurum, Güncel

Bedensel engelli Kevser'in "yamaç paraşütü" hayali Palandöken'de gerçek oldu

Erzurum'da bedensel engeli 30 yaşındaki Kevser Çeliker, evinin penceresinden izleyerek hayalini kurduğu yamaç paraşütü uçuşunu Palandöken'de yaptı.

10.03.2020 19:29 | Son Güncelleme: 10.03.2020 19:32
Bedensel engelli Kevser'in

Erzurum'da bedensel engeli 30 yaşındaki Kevser Çeliker, evinin penceresinden izleyerek hayalini kurduğu yamaç paraşütü uçuşunu Palandöken'de yaptı.

Palandöken ilçesindeki evlerinin penceresinden Palandöken Kayak Merkezi'nde yamaç paraşütü yapıldığını gören doğuştan ayaklarını kullanamayan Çeliker, merakını gidermek için internette yaptığı araştırma sonucu yamaç paraşütü pilotları Yusuf Okuyucu ile Enes Çiğdem'den oluşan ekibe sosyal medyadan ulaştı.

Havaların güzel olduğu bir gün ailesinin de yardımıyla gittiği Palandöken'de görevlilerin sırtında taşıdığı Çeliker, uçuş alanının bulunduğu 3200 rakımlı Ejder Zirvesi'ne ulaştı.

Gerekli tedbirlerin alınması ile pilot Yusuf Okuyucu ile uçuşa geçen Çeliker, evlerinin penceresinde kurduğu "yamaç paraşütü" hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

Çeliker, metrelerce yükseklikte karla kaplı Palandöken Dağı ve Erzurum'un doyumsuz güzelliklerini kuş bakışı seyretmenin keyfini çıkardı.

Sorunsuz iniş gerçekleştiren pilot Okuyucu'nun aksiyon kamerasıyla kaydettiği uçuşta, yaşadığı heyecanı ve duygularını ifade etti.

Yamaç paraşütü pilotu Okuyucu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çeliker'in engelinin uçuş için hiçbir şekilde sorun teşkil etmediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Biz engelli insanları uçurduğumuzda mutlu oluyoruz. Bu insanlarımızın engelleri aşması, hayata tutunmaları bizi mutlu ve onore ediyor. Onların hayatında bir değişiklik yapılması ve anlarının bir parçası olmak bize mutluluk veriyor. Kevser hanım, evinin penceresinden bizi izlediğini ve orada olmak için hayal kurduğunu söylemişti. Biz de bu hayali gerçekleştirip Erzurum'u ayaklarının altına serdik."

Bedensel engelli Kevser'in 'yamaç paraşütü' hayali Palandöken'de gerçek oldu

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Bedensel engelli Kevser'in "yamaç paraşütü" hayali Palandöken'de gerçek oldu

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