Bedensel engelli Hakan eskrimde milli olmak için "sınır" tanımıyor

20.12.2019 11:52 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:10

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki bedensel engelli Hakan Sınır, kendisini hayata bağlayan eskrimde milli formayı giymek istiyor.

Seydikemer ilçesinde 10 yıl önce, bisiklet sürerken yüksekten düşmesi sonucu engelli olan Hakan Sınır, tekerlekli sandalyeye bağlı bir yaşam sürüyor.

Kazanın ardından evden hiç çıkmayan, psikolojik sorunlar yaşayan Hakan, rehabilite olmak amacıyla eskrim sporuyla ilgilenmeye başladı.

Hakan Sınır, iki yıl önce Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde eskrim antrenörlüğü yapan Abdullah Köse'den yardım istedi.

Antrenör Köse, paralimpik antrenörü olmamasına rağmen gönüllü olarak Hakan'ı çalıştırmaya başladı. Eskrim için özel sandalyesi bulunmayan Sınır, milli sporcu olabilmek için haftanın beş günü düşe kalka antrenman yapıyor.

Eskrim mental ve fiziksel açıdan güç verdi

Hakan Sınır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engelli olduktan sonra ilk iki yılının çok zor geçtiğini söyledi.

Sürekli "Neden ben" diye isyan ettiğini, zamanla isyanının bir faydasının olmadığını anladığını belirten Hakan Sınır, "Engelli olduktan sonra evde sürekli bilgisayar oynayarak vaktimi geçirdim. Bireysel bir spor olan eskrimde başarılı olacağıma inandığım için bu sporu yapmaya karar verdim. Eskrim bana mental ve fiziksel açıdan güç verdi." dedi.

"Hedefim olimpik bir sporcu olmak"

Ekipman anlamında birçok eksiği bulunduğunu, zor şartlar altında antrenman yaptığını anlatan Hakan, "Yurt dışında gelişmiş cihazlarla antrenman yapıyorlar. Ben ise tekerlekli sandalyemle antrenman yapıyorum. Eskrime uygun tekerlekli sandalyem yok. Sandalyeyi yere sabitleyecek aparata ihtiyacım var ama bu da yok. Zor şartlarda çalışıyorum ama başaracağım. Hedefim olimpik bir sporcu olmak ve olimpiyatlarda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek." diye konuştu.

Hakan Sınır, milli sporcu olup hedefine ulaşabilmek için haftanın 5 günü antrenman yaptığını vurguladı.

Hayalleri değil, hedefleri var

Eskrim antrenörü Abdullah Köse ise Hakan'ı tanıdıktan sonra eskrim yapma isteğine kayıtsız kalamadığını aktardı.

Hakan'ın spora başladıktan sonra fiziksel ve motivasyon olarak büyük gelişme katettiğini ifade eden Köse, şöyle konuştu:

"İlk başladığımızda Hakan'ı hareket ettirmeye çalışıyorduk. Eskrim ikinci plandaydı. Fiziksel güçlendirmenin ardından eskrime başladık. Hakan'ın malzeme anlamında da çok fazla eksiği olduğu için bu şekilde tam anlamıyla güç kullanamıyor. Yaptıklarımız ya daha zor ya da daha eksik oluyor. Eksiklerimizi tamamlarsak daha profesyonel yolumuza devam edebiliriz. Burada en önemli şey sporcunun kendisine inanması. Hakan benim tanıdığım herkesten daha azimli bir insan. Onun artık hayalleri değil, hedefleri var. Bu hedefler basit değil. Paralimpik Olimpiyatları için antrenman yapıyoruz. Kendimizi her gün 'Hiçbir malzememiz yok. Müsabakalara gidebilecek gerekli paramız yok ama çalışma gücü ve inancımız var' diyerek motive ediyoruz."

Köse, Hakan'ın engelsiz sporcularla antrenmana geldiğini, engeline rağmen mücadelesinin diğer sporculara da örnek olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA