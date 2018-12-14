Bedensel Engelli Gençlere Temsili Askerlik

Çorum'un Boğazkale ilçesinde bedensel engelli iki genç, bir günlüğüne asker oldu.

Bedensel engeli nedeniyle 1111 sayılı Askerlik Kanunu kapsamında silah altına alınmaları mümkün olmayan Hüseyin Kızıltekin ve Muharrem Tanışık, vatani görevini yerine getirmek için Kaymakamlığa başvurdu.

Kaymakamlık ile İlçe Jandarma Komutanlığı arasında yapılan görüşmelerin ardından gerekli izinler alınarak bedensel engelli iki gence temsili askerlik yaptırıldı.

Askeri üniforma giyen Kızıltekin ve Tanışık, temel askerlik eğitimi aldıktan sonra silahla kısa süreli nöbet tuttu.

Kendileri için düzenlenen yemin törenine de katılan Kızıltekin ve Tanışık, gün boyunca birliğin eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılarak, diğer askerlerle birlikte karavanaya kaşık salladı.

Günün sonunda temsili terhis belgelerini alan engelli gençler, bir günlüğüne de olsa vatani görevlerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşarken, kendilerine bu fırsatı sağlayan yöneticilere teşekkür etti.