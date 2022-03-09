Bedensel engelli genç 15'inci kitabını çıkardı - Haberler

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Bedensel engelli genç 15'inci kitabını çıkardı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bedensel engelli genç 15'inci kitabını çıkardı

Batman'da ikamet eden yüzde 100 bedensel engelli Abbas Karabulut, kitap çıkardı.

BATMAN (İHA) - Batman'da ikamet eden yüzde 100 bedensel engelli Abbas Karabulut, kitap çıkardı. Daha önce biri İngilizce olmak üzere 14 kitap yazan Karabulut, tüm kitaplarını seslendirip ailesinin kaleme almasıyla basıma gönderiliyor.

Batman'da bedensel engelli 35 yaşındaki Karabulut, doğuştan yüzde 100 bedensel engelli olarak dünyaya geldi. Zor şartlar altında yaşamını sürdüren Karabulut, kitap yazarak hayata tutunmayı başardı. Yüzde 100 bedensel engelli olduğunu belirten Karabulut, "2010'dan beri 15 kitap yazdım 14'ü Türkçe 1'i İngilizce çıkardım. En son kitabım globalleşmek üzerine yazdım. Sadece ülkemizi, şehrimiz değil, bütün ülkeleri' de tanıya bilmek ondan öte evreni bilmek için yazdım. Yüzde 100 bedensel engeli olmama rağmen yine kendi cabamla kitaplar yazıyorum. Bazen yeğenlerim yanımda oluyor, bazen komşularımızın, tanıdık arkadaşların yardımı ile ben söylüyorum onlar kağıda döküyor. Ardından matbaaya gönderip kitabı bastırıyorum. Bir insan istedikten sonra birçok şey yapabilir" dedi. - BATMAN

Bedensel engelli genç 15'inci kitabını çıkardı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İngilizce, Engelli, Batman, Kitap, Yerel, Haberler

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