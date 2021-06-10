Son dakika haberleri | Bedensel engelli Emir'in Erdoğan sevgisi

Edinilen son dakika haberine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde tekerlekli sandalyeye mahkum kalan 23 yaşındaki Emir Gürtürk, çok sevdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüşerek muradına erdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tekerlekli sandalyeye mahkum kalan 23 yaşındaki Emir Gürtürk, çok sevdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüşerek muradına erdi. Erdoğan, Emir'e ilk Bursa ziyaretinde görüşme sözü verdi. 8 yaşından beri Erdoğan'a tutuklu ile bağlanan Emir, telefon görüşmesi sonucu büyük sevinç yaşadı.

İnegöl'de yaşayan Emir, yıllardan bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için yanıp tutuşuyordu. AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel ile görüşen Emir'in heyecanı bir kat arttı. Milletvekili Gürel, Emir'in isteğini kısa sürede yerine getirdi. Gurup toplantısı sonrası Gürel, Erdoğan'a Emir'den bahsetti. Erdoğan, Gürel'e "Hemen ara görüşelim" dedi. Erdoğan, Gürel'in telefonu ile Emir'i arayarak telefon görüşmesi yaptı.

Telefonla görüşme anları ise amatör kameraya yansıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sevdiğini ve görüşmek istediğini söyleyen Emir'e Erdoğan şu yanıtı verdi; "Bursa'ya gelişimde görüşürüz tamam mı? Bende seni gözlerinden öpüyorum. Ailesine selam söyle. Bursa'ya gelişimde Vildan ablan beni sana götürür.".

Görüşmenin ardından Emir'in içi içine sığmadı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ikamet eden Emir Gürtürk, basın mensuplarına yaptığı açıklama ile sevincini paylaştı.

Odasına 2 adet dev Erdoğan posteri adam Emir Gürtürk, "2002 yılından bu yana seviyorum. Ama görüşmek nasip olmadı bugüne kadar. Allah razı olsun; Milletvekilimiz Vildan Yılmaz Gürel, bize bir sürpriz yaparak görüştürdü. Çok mutlu oldum. Sevincimi söyleyemem. Bir Allah bilir bir ben bilirim. Ben onu çok seviyorum. İnşallah en kısa zamanda yanına gitmek nasip olur. Çaya davet ettik. Çay içmeye gelecek. 2015 yılından beri AK Partiye üyeyim. Bizim sevdamız ömür boyu." dedi.

ONUN HAYALİYLE YANIP TUTUŞUYORUM

Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmeden bahseden Gürtürk,"Ben ona ayaklarının altını öpeyim dedim. O da ailemin nasıl olduğunu sordu. Bursa'ya gelince, Vildan hanım yanına getirir beni dedi. Gece gündüz onun hayaliyle yanıp tutuşuyorum. Tek isteğim onu görüp, hatıra resmi çekinip evime asmak istiyorum." ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı