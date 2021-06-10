Bedensel engelli Emir'in Erdoğan'la görüşme hayali gerçek oldu
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Bedensel engelli Emir'in Erdoğan'la görüşme hayali gerçek oldu

Bedensel engelli Emir'in Erdoğan'la görüşme hayali gerçek oldu
Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yaşayan bedensel engelli Emir Gürtürk'ün (23), çok sevdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüşme hayali gerçekleşti.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yaşayan bedensel engelli Emir Gürtürk'ün (23), çok sevdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüşme hayali gerçekleşti. Erdoğan, ilk Bursa ziyaretinde Emir Gürtürk'le buluşacağı sözünü de verdi. 

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan ve 2 aylıkken geçirdiği ateşli hastalık nedeniyle bedensel  engelli olan Emir Gürtürk'ün en büyük hayalı Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmekti. Bu hayalini ilettiği AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel de kendisini Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüreceğini belirtti.

AK PARTİ GRUP TOPLANTISI SONRASI GÖRÜŞTÜLERGürel, Emir'in isteğini kısa sürede yerine getirdi ve AK Parti'nin grup toplantısı sonrası Erdoğan'a durumdan bahsetti. Erdoğan'ın, Gürel'e "Hemen ara görüşelim" demesi üzerine, Gürel, Emir'i arayarak telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonda karşısında gören Emir Gürtürk, büyük heyecan yaşadı. Kendisini sevdiğini ve görüşmek istediğini söyleyen Emir'e Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bursa'ya gelişimde görüşürüz tamam mı? Bende seni gözlerinden öpüyorum. Ailene selam söyle. Bursa'ya gelişimde Vildan ablan beni sana götürür" dedi. Telefonla görüşme anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.'CUMHURBAŞKANIMIZI ÇOK SEVİYORUM'Cumhurbaşkanı Erdoğanı çok sevdiğini anlatan Emir Gürtürk, "Ama görüşmek nasip olmadı bugüne kadar. Allah razı olsun; Milletvekilimiz Vildan Yılmaz Gürel, bize bir sürpriz yaparak görüştürdü. Çok mutlu oldum. Sevincimi söyleyemem. Bir Allah bilir bir ben bilirim. Ben onu çok seviyorum. İnşallah en kısa zamanda yanına gitmek nasip olur. Çaya davet ettik. Çay içmeye gelecek. 2015 yılından beri AK Partiye üyeyim" dedi. 

Görüşmeden de bahseden Gürtürk,"Ailemin nasıl olduğunu sordu. Bursa'ya gelince, Vildan Hanım yanına getirir beni dedi. Tek isteğim onu görüp, hatıra resmi çekinip, evime asmak" ifadelerini kullandı. 


Bedensel engelli Emir'in Erdoğan'la görüşme hayali gerçek oldu
Bedensel engelli Emir'in Erdoğan'la görüşme hayali gerçek oldu
Bedensel engelli Emir'in Erdoğan'la görüşme hayali gerçek oldu
Bedensel engelli Emir'in Erdoğan'la görüşme hayali gerçek oldu
Bedensel engelli Emir'in Erdoğan'la görüşme hayali gerçek oldu
Bedensel engelli Emir'in Erdoğan'la görüşme hayali gerçek oldu
Bedensel engelli Emir'in Erdoğan'la görüşme hayali gerçek oldu
Bedensel engelli Emir'in Erdoğan'la görüşme hayali gerçek oldu
Bedensel engelli Emir'in Erdoğan'la görüşme hayali gerçek oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz

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