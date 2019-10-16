Bedensel engelli darbedildikten sonra gasbedildi

16.10.2019 18:52

Antalya'da bedensel engelliyi darbedip, 2 bin 900 lirasını gasbettiği iddia edilen kişi tutuklandı.

Kepez ilçesindeki bir caminin avlusunda yürüyen, bedensel engelli Mevlüt Karabulut (43), yanına yaklaşan bir kişi tarafından darbedildiğini ve ardından 2 bin 900 lirasının gasbedildiğini iddia ederek vatandaşlardan yardım istedi.

Vatandaşların ihbarıyla, olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Karabulut, sağlık ekiplerince Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Caminin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin eşkalini belirledi. Polis ekiplerince gözaltına alınan O.H. (32) emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan olay anı, güvenlik kamerasınca da görüntülendi. Görüntülerde, şüphelinin Karabulut'un ağzını kapatarak darbettiği ve yere yatırdıktan sonra parasını aldığı görülüyor.

Kaynak: AA