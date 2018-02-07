Bedensel Engelli Çocuğa Evde Eğitim

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bedensel engelli Abdullah Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle sınıf haline getirilen evinin bir odasında öğrenimine devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığının "Evde ve Hastanede Eğitim Hizmetleri Yönergesi" kapsamında 12 yaşındaki Abdullah Çelik'e evinde eğitim verilmesi için Kaymakam Kemal Şahin'in talimatı üzerine çalışma başlatan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, masa, sandalye ve eğitim araç ve gereçlerini Abdullah Çelik'in Karşıyaka Mahallesi'ndeki evine taşıdı.

"İlk derse" katılmak isteyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş, Abdulkadir Sayın Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Yusuf Çetinkaya ve Nizip Engelliler Derneği Başkanı Abdulrezzak Pamuk ile 5'inci sınıf öğrencisi Çelik'in evini ziyaret etti.

Sınıf öğretmeni Sibel Ceryan tarafından verilen dersi bir süre izleyen Milli Eğitim Müdürü Gündeş, Milli Eğitim Bakanlığının sağladığı bu imkanlar sayesinde okula gidemeyen Çelik'in bundan böyle evinde eğitim alacağını söyledi.

Kaymakam Kemal Şahin ve Belediye Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan'ın Abdullah'ın tedavisi için destek verdiğini belirten Gündeş, kas hastası çocuğun eğitimden geri kalmamasını istediklerini dile getirdi. Gündeş, "Abdullah'ın okuldaymış gibi eğitim almasını sağlamış bulunuyoruz. Bundan böyle haftanın belirli günlerinde bir öğretmenimiz Abdullah'ın evine gelerek eğitimine katkı sağlayacak. Bundan sonraki süreçte bu çocuğumuzun eğitimiyle yakından ilgileneceğiz." ifadelerini kullandı.