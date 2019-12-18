Bedensel engelli atlet Halit Seven'in hedefi milli takım

18.12.2019 11:58 | Son Güncelleme: 18.12.2019 11:58

Şırnak'ın Uludere ilçesinde yaşayan ve 2 yıl önce iş kazasında kolunu kaybeden 22 yaşındaki Halit Seven, bu yıl katıldığı Türkiye Bedensel Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda ciritte birincilik, gülle atmada ise üçüncülük elde ettikten sonra hedefini milli takım olarak belirledi.

Uludere ilçesinde yaşayan ve 5 çocuklu ailenin en büyüğü Halit Seven, 2 yıl önce Malatya'da çalıştığı özel şirkette geçirdiği iş kazası sonucunda sol kolunu kaybetti.

Kazanın ardından bir arkadaşının tavsiyesiyle spora yönelen, büyük azim ve kararlılık gösteren Halit Seven, 22-23 Mart'ta Antalya'da yapılan Türkiye Bedensel Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda cirit atmada birincilik, gülle atmada ise üçüncülük elde ederek, ilçenin gururu oldu.



Bireysel antrenmanlarına devam eden Halit Seven'in hedefi, milli takıma seçilerek uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil etmek.



Antrenörsüz çalışıyor

Halit Seven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş kazasının ardından ailesi ve çevresinin desteğiyle hayata tutunduğunu belirterek, bir arkadaşının tavsiyesiyle cirit ve gülle atmada antrenmanlara başladığını söyledi.

Emeğinin karşılığını Antalya'da düzenlenen şampiyonada aldığını kaydeden Halit Seven, bunun mutluluğunu yaşadığını belirtti.

"Amacım milli takıma seçilmek ve kendimi geliştirip uluslararası müsabakalara katılmak. Ülkemi en iyi şekilde temsil ederek bayrağımızı göndere çektirmek istiyorum." diyen Halit Seven, çalışmalarını antrenörsüz sürdürdüğünü kaydetti.

İlçenin dağlık olmasından dolayı çalışmalarını bahçelerde sürdürmek zorunda kaldığını dile getiren Halit Seven, protez kol sahibi olmak istediğini, bu konuda yetkililerden ve hayırseverlerden destek beklediğini sözlerine ekledi.

Aile gururlu

Halit Seven'in babası Mehmet Seven, kazanın ardından oğlunun çok zor günler geçirdiğini, sporun yaşama azmini artırdığını, kararlılığıyla sporda başarı sağladığını dile getirdi.

"Oğlum sabretti, haline şükretti ve azmederek bugünlere kadar geldi." diyen Seven, oğluyla gurur duyduklarını, başarılarıyla sevindiklerini belirtti.

Oğlunun kendi çabasıyla antrenman yaptığını anlatan Seven, "İnşallah daha güzel yerlere geleceğini düşünüyoruz. Yakın zamanda milli takım sporcusu olmasını umuyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA