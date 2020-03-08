Bedensel engelli arkadaşları için mavi kapak topluyorlar
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Bedensel engelli arkadaşları için mavi kapak topluyorlar - Haber
Sason, Güncel

Bedensel engelli arkadaşları için mavi kapak topluyorlar

Batman'ın Sason ilçesinde faaliyet yürüten özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde eğitim gören engelli öğrenciler, bedensel engelli arkadaşlarına tekerlekli sandalye alabilmek için öğretmenleri eşliğinde mavi kapak topladı.

08.03.2020 11:13 | Son Güncelleme: 08.03.2020 11:13
Bedensel engelli arkadaşları için mavi kapak topluyorlar

Batman'ın Sason ilçesinde faaliyet yürüten özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde eğitim gören engelli öğrenciler, bedensel engelli arkadaşlarına tekerlekli sandalye alabilmek için öğretmenleri eşliğinde mavi kapak topladı.


Sason'da özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde eğitim gören engelli öğrenciler, bedensel engelli arkadaşları için anlamlı bir kampanyaya imza attı. Öğrenciler, arkadaşları için öğretmenleri ile birlikte mavi kapak topladı. Faaliyete katılan engelli öğrencilerin topluma ve çevrelerine yararlı işler yapabildiklerini göstermek ve öğrencilerin güvenlerini artırmak için kapak toplama projesine başladıklarını ifade eden özel eğitim uzmanı Ömer Aslan, toplanan kapaklarla rehabilitasyon merkezinde eğitim gören bedensel engeli öğrencilere tekerlekli sandalye alacaklarını söyledi. Aslan, "Bu projeyle ortopedik engelli öğrencilerin tek başına hareket etmelerini, özgürce gezmelerini, alışveriş yapabilmesini ve yaşadığı dünyayı keşfetmesini sağlayabilmek için tekerlekli akülü sandalye kavuşturmayı hedefliyoruz. Bu fikri engelli öğrencilerimizle paylaştığımızda onlarda çok sevindiler. Hemen öğrencilerimizle birlikte kapak toplamaya başladık. Kısa bir süre içinde 3 çuvaldan fazla kapak topladık. En kısa zamanda topladığımız kapakları geri dönüşüm tesislerine göndererek elde edeceğimiz gelir ile şu anda akülü ve manuel tekerlekli sandalyesine kavuşmayı bekleyen bedensel engelli öğrencilerimize sandalyelerini alacağız" dedi. - BATMAN

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haber
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a Putin kendi kahvaltısını önerdi Haber
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a Putin kendi kahvaltısını önerdi
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti Haber
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti
'Hastayım' diyerek dilendi, yarım günde topladığı para dudak uçuklattı Haber
"Hastayım" diyerek dilendi, yarım günde topladığı para dudak uçuklattı
Sadece 16 metrekare olan dükkan 11 milyon liraya satılıyor Haber
Sadece 16 metrekare olan dükkan 11 milyon liraya satılıyor
Öğretmen, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı Haber
Öğretmen, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Donald Trump James Jeffrey Meral Akşener İçişleri Bakanı Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Levent Can Cem Yılmaz Gülben Ergen
Spor İrfan Can Fatih Terim Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mustafa Fehmi Kubilay
Daha Fazla Türk Kadın Avrupa Yunanistan
Şu an buradasınız: Bedensel engelli arkadaşları için mavi kapak topluyorlar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 12:36:38. #1.14#