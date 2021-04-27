Bedensel engeli fotoğraf tutkusunun önüne geçemedi
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Bedensel engeli fotoğraf tutkusunun önüne geçemedi

Bedensel engeli fotoğraf tutkusunun önüne geçemedi
Anadolu Ajansı / Reşit Dağ - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bedensel engelli Ahmet Sar, doğanın güzelliklerini yansıtmak için uğraş verdiği fotoğraf sanatıyla herkesin takdirini topluyor.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bedensel engelli Ahmet Sar, doğanın güzelliklerini yansıtmak için uğraş verdiği fotoğraf sanatıyla herkesin takdirini topluyor.

Viranşehir de yaşayan 50 yaşındaki 6 çocuk babası Ahmet Sar Viranşehir Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan fotoğrafçılık ve görsel düzenleme kursuna katıldı. Küçük yaşından itibaren fotoğrafa merak salan Sar, yıllar sonra bu hayallerini kendi imkanlarıyla aldığı ikinci el bir makineyle gerçekleştirmeye başladı.

Sar, bu hobisini bir adım daha profesyonelliğe taşımak için Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki kurslara kaydoldu.

"Sertifikayı alınca iş yeri açmayı düşünüyorum"

Ahmet Sar, AA muhabirine, çocuk yaşından itibaren evdeki fotoğrafları yakından incelediğini ve ilçede faaliyet gösteren fotoğraf stüdyolarını sık sık ziyaret ettiğini anlattı.

Fotoğraf çekmenin zaman içerisinde kendisinde bir tutkuya dönüştüğünü anlatan Sar, "Fotoğrafa merakım 11-12 yaşındayken başladım. Aile fotoğrafı çektirmek için fotoğraf stüdyosuna gittik, fotoğrafçı gelmedi. Bende bu işi bende yaparım diyerek bir makine aldım, tarihi yerlerin fotoğraflarını çekmeye başladım." dedi.

Sar, merakının yıllar içiresinde arttığını ve bu tutkusunu bir adım daha ileriye taşımak için Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kursa kaydolduğunu belirtti.

Diğer kursiyerlerle beraber hem güzel vakit geçirdiğini hem de tutkusunu bir adım daha ileriye taşıdığını anlatan Sar, "Halk Eğitim Merkezi'nden sertifikamı aldıktan sonra bir iş yeri açmayı planlıyorum. Çektiğim tarihi yerlerin fotoğraflarıyla ilgili de bir sergi açmak istiyorum." dedi.

Sar, çevresindeki kişilerinde kendisini bu tutkusundan dolayı desteklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Reşit Dağ

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