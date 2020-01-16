16.01.2020 09:12 | Son Güncelleme: 16.01.2020 09:28

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 9 film vizyona girecek.

"Bedenimi Kaybettim"

Jeremy Clapin'in yönettiği "Bedenimi Kaybettim", Paris'te bir laboratuvardan kaçıp ait olduğu bedeni arayan bir kesik el ile kütüphaneci Gabrielle ve kurye Naoufel'in aşk hikayesini kesiştiren özgün anlatısıyla animasyon sevenlerin beğenisine sunulacak.

Kaynak: AA

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