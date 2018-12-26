Beden ve ruh sağlığın için mutlaka hareket et!

Spor yapmak, doğada yürüyüşlere çıkmak sağlıklı kalmak için çok önemli. Yürüyüş yapmak insana hem ruh hem beden sağlığı açısından iyi geliyor. Yürümek, zaman-mekan tanımadan tüm koşullar altında gerçekleştirilmesi mümkün bir spor. Ancak yürüyüş yaparken de dikkat edilmesi gereken noktalar var.