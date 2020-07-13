Beden farkındalığı için kolay bir araç: Ayna
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Beden farkındalığı için kolay bir araç: Ayna

Bir önceki yazımda özdeğer ve özgüven farkındalığı için beden farkındalığının gelişmesinin elzem olmasından bahsetmiştim. Size öz değer ve öz güven geliştirecek bir araç önerim var. Hem de gözümüzün önünde: Ayna

Beden farkındalığı için kolay bir araç: Ayna
13.07.2020 15:15 | Son Güncelleme: 13.07.2020 15:18

"Ayna Ayna söyle bana benden güzel var mı bu dünyada?" sorusuyla çocuk çağında gelişimimizin yolunu saptıran vebilinç dışımızı temelden yaralayan masal ve masalların aksine, aynaya yaklaşımımız "olanı olduğu gibi görme" haliyle yaklaşmak olacaktır.

Toplumun tutumundan dolayı aynaya bencillik, egoizim ve bilinmeyen bir derinlik yapışmış. Belki de bu masal ve batıl inançlar yüzündendir. Masalı bilmeyenimiz yok herhalde değil mi?

Aynaların evlerdeki kullanım yerleri genelde salonda yemek masasının arkasında, tuvalette, makyaj masasında, kapı önünde olur. Pek önünde vakit geçirmeyiz, iki dakika üstümüze başımıza bakar çıkarız. Daha uzun vakit geçirirsek "kendini beğeniyor olmaya gelen bir uyarı olarak "saatlerce aynanın ardındasın", kadınsanız hemen bir ağır itham "x" mi olacaksın, erkekseniz hınzırlıkla "can yakacaksın" denilir.

Aynaya bile cinsiyet ayırımcılığı yapışmıştır hatta erkeğe dair söylem her zamanki gibi yine şiddet içerir: "can yakmak"

Aynayla abartılı ilişkinin benlik tutumu için pek iyi olmadığını hocalar söyler. Ama kendini dozajında beğenmek yani dozajında narsisistik yaklaşım benliğin güçlenmesi için gereklidir. Hiç beğenmemek ise yıkıcıdır, özgüvensizlik, özdegersizlik yaratır.

O yüzden kendini beğenmek gereklidir. Aynaya bakıp kendi bedeninizin duruşuna, ifadelerinizin nasıl göründüğüne, kendi olma halinizin etiketlerden arınarak nasıl göründüğünü izleyebilirsiniz.

Hele yetersizlik ve özdeğersizlikle boğuşan Kadın için kendini varlığını hatırlamak için aynadan yararlanması basit bir yöntem. Yanında ayna taşımak, sosyal medyada yayınlamadan ve biriyle asla paylaşmadan akıllı telefonlarından kendi fotoğraflarını çekmek ya da dışarıda gezinirken vitrinlerde bedeninizin yansımasına bakmak, iş yerinde ufak bir ayna tutmak bedeninizin andaki tutumunu görmek ve ölçmek öz değer ve öz yeterlilik kazanmak için kolay ve basit bir yöntemlerden bir kaçı.

Tabi aynayı gizli bir yere koyarak çünkü "elalem ne der" tutumu canımızı yakmaya hazır bekliyor olacak.

Ayrıca aynaya bakıp kendinizi beğendiğinizde mütevazi ve bencil olmazsınız. Mütevazi ve bencillik sizin başkalarına karşı tutumunuzdur, aynada kendinizi görme biçiminizle ilgili değildir. Lütfen buradaki kendinize verdiğiniz özdeğerinizi ve özşefkatinizi yaralayacak inanç ve etiketlerinizi fark edin. Aynaya bakıp kendinizi beğenmenizde yanlış bir şey yok.

Aynalarla büyümüş çocukların özgüvenlerinin, kendilerini sevme, kendilerine değer verme, olanı olduğu gibi kabul etme kapasitelerinin yüksek oluğunu düşünüyorum. Siz ne dersiniz?

Kızlarınız varsa kendilerini değer vermeyi, kendilerine yeterli olmayı, kendilerini sevmeyi ve hayır demeyi öğretin. Bunu yaparken beden farkındalıklarını gösteren aynaları kullanabilirsiniz. İleride birileri onları üzmek istediğinde, canlarını yakmak ve manipüle edip kafalarını karıştırmak istediklerinde kendi beden ve varlıklarına sahip çıkarak onlara zarar vereceklere ya da üzeceklere karşı dursunlar, "hayır" desinler.

Ek tavsiye: çocuklarınızın bir duvarda boylarının ne kadar uzadığını gösteren çentikler yapmak, yatakta ayaklarının altına yastık koymak beden farkındalığı yaratmak için minik iki basit tavsiye.

Son olarak lütfen çocuklarınıza okuttuğunuz hikayelerin ve masalların neler aşıladığına dikkat edin. Bir sonraki yazımda neden önemli olduklarından bahsedeceğim.

Yönetici ve Sistem Koçu - Yasemin Ergüder Yurdakul
Yasemin Ergüder Yurdakul
Yönetici ve Sistem Koçu
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