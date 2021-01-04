Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna kalite tescil belgesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna kalite tescil belgesi

04.01.2021 13:59 | Son Güncelleme: 04.01.2021 14:03
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna kalite tescil belgesi

İstanbul Gelişim Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu, ISO 9001: 2015 kalite tescil belgesi ve ISO 1002: 2018 memnuniyet belgesi aldı.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu, ISO 9001: 2015 kalite tescil belgesi ve ISO 1002: 2018 memnuniyet belgesi aldı. Üniversitenin BESYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Soyal, "Öğrencilerimizin memnuniyet anketleri değerlendirildi. Denetimler sonucunda da yüksekokulumuzun kalite standartlarına uygunluğuna karar verildi" dedi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu, ISO 9001: 2015 kalite tescil belgesi ve ISO 1002: 2018 memnuniyet belgesi alarak uluslararası akreditasyon başarısına bir yenisini ekledi. Kalite belgesine sahip olmanın önemi ve süreç hakkında konuşan BESYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Soyal, "Eğitim-öğretim kalitesinin arttırılması ve standartlarının belirlenmesi sürecimiz, dış ve iç paydaşlarımızla olan faaliyetlerimiz gözden geçirildi.  En önemlisi öğrencilerimizin memnuniyet anketleri değerlendirildi. Denetimler sonucunda da yüksekokulumuzun kalite standartlarına uygunluğuna karar verildi" diye konuştu.

Soyal sözlerine şöyle devam etti:

"Kalite belgelerine ve uluslararası akreditasyon sertifikalarına sahip olan yüksekokulumuzun tercih edilme sebepleri daha da güçlendi. İstanbul ve Türkiye'de en çok öğrenci alım kontenjanına sahip ve özel yetenek sınavlarına en çok başvurulan üniversite olduk."

"ÇOK BÜYÜK POTANSİYELE SAHİBİZ"

Günden güne tesis imkanlarının geliştiğine vurgu yapan Soyal, "Yüksekokul olarak çok büyük bir potansiyele sahip olduğumuza inanıyor ve öğrencilerimizi dünyaya açılan ve sektöre yön veren spor bilimcileri olarak mezun etmeyi hedefliyoruz" dedi.

Öğrencilerine daha iyi bir çalışma ortamı sunmak için çalıştıklarını ifade eden İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli ise, "Üniversitenin kalitesini geliştirme konusunda yaptığımız çalışmaların sonuçlarını kazandığımız başarılarla görüyoruz. Diğer üniversitelere rol model olabilecek bir kalite anlayışını benimsedik" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fikri Sağlar Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Acun Ilıcalı Bülent Ersoy
Spor Arda Turan Fatih Terim Mesut Bakkal Güven Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Ocak Muğla Beşiktaş Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna kalite tescil belgesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.1.2021 14:16:24. #1.14#
title