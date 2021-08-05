Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğretim Görevlisi Kadrosu Nihai Değerlendirme Sonucu Yeni
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Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğretim Görevlisi Kadrosu Nihai Değerlendirme Sonucu Yeni

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğretim Görevlisi Kadrosu Nihai Değerlendirme Sonucu Yeni
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Üniversitemiz Rektörlüğü Beden Eğitimi ve Spor Bölümünde münhal bulunan ve 28. 06. 2021 tarihli Resmi Gazetede ilan edilen Öğretim Görevlisi kadrosuna ilişkin nihai değerlendirme sonucu için tıklayınız.

Üniversitemiz Rektörlüğü Beden Eğitimi ve Spor Bölümünde münhal bulunan ve 28. 06. 2021 tarihli Resmi Gazetede ilan edilen Öğretim Görevlisi kadrosuna ilişkin nihai değerlendirme sonucu için tıklayınız.

Kaynak: Habermetre

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