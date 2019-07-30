Beden eğitimi öğretmeninin Katar'a uzanan başarısı

Antalya Spor Lisesinde beden eğitimi öğretmenliği yapan Hentbol Erkekler Süper Lig takımlarından CIP Travel Antalyaspor'un milli oyuncusu Cemal Kütahya, Katar'a transfer olmayı başardı.

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu ikinci sırada bitirerek tarihinde ilk defa Avrupa kupalarına katılmayı başaran CIP Travel Antalyaspor'un başarısında, en büyük pay sahiplerinden biri sağ oyun kurucusu Cemal Kütahya oldu.

Geçtiğimiz sezon 22 maçta forma giyen Cemal Kütahya, kaydettiği 153 golle ligde gol krallığında ikinci sırayı elde etti. A Milli Hentbol Takımı'nın yanı sıra Plaj Hentbolu Milli Takımı'nda da forma giyen Cemal Kütahya, 1-6 Temmuz'da Polonya'da gerçekleştirilen Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası'nda 172 gol kaydetmeyi başardı.

Transfer döneminde yurt dışından teklifler alan milli sporcu, Katar'ın Süper Lig takımı El-Shamal'la bir yıllık sözleşme imzaladı.

Antalya Spor Lisesinde beden eğitimi öğretmeni olarak da görev yapan Cemal Kütahya, özel izinle Türkiye'yi yurt dışında temsil edecek.

Atletizmde Balkan şampiyonluğu

Milli sporcu Cemal Kütahya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının futbolcu olmasını istediğini ancak önce atletizm yapmaya başladığını söyledi.

Bir öğretmeni sayesinde tanıştığı cirit sporunu beş yıl yaptığını aktaran Cemal, bu sürede sayısız Türkiye birinciliği, ikinciliği ve üçüncülüğü elde ettiğini ifade etti.

Cemal Kütahya, Karadeniz Oyunları'nda Türkiye rekoru kırarak ikinci olduğunu, Balkan şampiyonluğu ve Avrupa Gençler Şampiyonası'nda ikincilik kazandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Hentbolla tanışmam biraz geç oldu. Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulunda birinci sınıfta okurken hocam 'Hentbol oynar mısın? Senin vücut özelliklerin çok iyi' dedi. Bir denedik ve okulun birinci ligde oynayan takımında hentbola başladım. Üç ay sonra milli takıma çağrıldım. Bir sene sonra takım Süper Lig'e çıktı. Ben de Ankara İl Özel İdare'ye transfer oldum. Burada iki yıl geçirdikten sonra, bir yıl İstanbul Yedipete Kulübünde oynadım. Beş yıl da Ankaraspor'da oynadıktan sonra geçen yıl Antalyaspor'a transfer oldum."

Milli takımın değişmez oyuncusu

CIP Travel Antalyaspor olarak 2018-2019 sezonununu çok iyi geçirdiklerine değinen Cemal Kütahya, Süper Lig'de Beşiktaş'ın ardından ikinci olduklarını hatırlattı.

Ligden düşme adayı gösterilen bir takımken Avrupa kupalarına katılmayı başardıklarını anlatan milli sporcu, "Bireysel olarak da başarılı bir sezon geçirdim. Ligde üç maç eksikle gol krallığında ikinci sırada yer aldım. Sağ oyun kurucu olarak, milli takımın bütün maçlarında kadroda yer aldım. Antalya'yı iyi temsil ettiğimi düşünüyorum." dedi.

"Katar, benim için de yeni bir heyecan"

Sezon sonunda İsrail'in önemli bir takımıyla transfer görüşmesine başladığını, anlaştıkları sırada Katar'ın El-Shamal takımının devreye girdiğini aktaran Cemal Kütahya, şunları kaydetti:

"Beni istediklerini söylediler, biraz daha ısrarcı oldular. Biraz daha ikna edici kontrat sununca, kariyerim için iyi olacağını düşündüğüm için tekliflerini kabul ederek anlaştık. Hentbolcu olarak Türkiye'yi yurt dışında temsil etmek daha farklı. Çünkü bir futbol değil. Hentbolda birkaç genç arkadaşımıza örnek olabilirsem çok büyük bir mutluluk olacak. Katar, benim için de yeni bir heyecan, yeni bir tecrübe. Umarım çok güzel olur. Benim arkamdan da bir kapı açmış oluruz. Diğer Türk arkadaşlarımızı da Avrupa'nın daha iyi takımlarında görmek isteriz."

Kaynak: AA