Beden Eğitimi Öğretmeni Halı Saha Maçında Öldü
Gaziantep'te arkadaşları ve öğrencileriyle beraber halı saha maçı yaparken fenalaşan beden eğitim öğretmeni hayatını kaybetti.
Gaziantep'te arkadaşları ve öğrencileriyle beraber halı saha maçı yaparken fenalaşan beden eğitim öğretmeni hayatını kaybetti.
Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesinde beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Mehmet Şahin (37), arkadaşları ve öğrencileriyle Şehitkamil ilçesi İncilipınar Mahallesi'ndeki halı saha maçına gitti.
Maç sırasında fenalaşarak yere yığılan Şahin, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şahin, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yapılan ilk incelemede, kalp krizi geçirdiği belirlenen Şahin'in cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda otopsisi tamamlanan Şahin'in naaşı, ailesine teslim edildi.
Mehmet Şahin'in cenazesi, Ahmet Şireci caminde kılınan namazın ardından Asri Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
Cenaze törenine İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.