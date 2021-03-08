Beden eğitimi öğretmeni derste kalbine yenildi

İZMİR'in Konak ilçesinde beden eğitimi öğretmeni Özgür İken (42) yeni tayin olduğu okuldaki ilk gününde, ders sırasında kalp krizi geçirerek, hayatını kaybetti.

İZMİR'in Konak ilçesinde beden eğitimi öğretmeni Özgür İken (42) yeni tayin olduğu okuldaki ilk gününde, ders sırasında kalp krizi geçirerek, hayatını kaybetti.

Karataş Anadolu Lisesi'ne yeni tayin olan beden eğitimi öğretmeni Özgür İken, okuldaki ilk gününde, ders sırasında fenalaştı. İken'in fenalaştığını gören meslektaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, kalp krizi geçirdiği belirlenen öğretmene müdahale etti. Ancak Özgür İken, yaşamını yitirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı