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Beden eğitimi öğretmeni, bahçesini spor merkezine dönüştürdü

Ardahan'ın Göle ilçesinde beden eğitimi öğretmenliği yapan güreşçi Ferdi Altun, spor salonunu aratmayan bahçesine kendi imkanlarıyla yerleştirdiği spor aletlerinin yanı sıra balyoz, traktör lastiği gibi malzemelerle, "sağlıklı yaşam" için haftanın her günü spor yapıyor.

Beden eğitimi öğretmeni, bahçesini spor merkezine dönüştürdü
19.07.2020 12:01 | Son Güncelleme: 19.07.2020 13:03

Ardahan'ın Göle ilçesinde beden eğitimi öğretmenliği yapan güreşçi Ferdi Altun, spor salonunu aratmayan bahçesine kendi imkanlarıyla yerleştirdiği spor aletlerinin yanı sıra balyoz, traktör lastiği gibi malzemelerle, "sağlıklı yaşam" için haftanın her günü spor yapıyor.

İlçedeki 30 Eylül Ortaokulunda görev yapan Altun, Büyük Altunbulak köyündeki evinin önünde bulunan bahçesine 5 yıl önce kendi imkanlarıyla spor malzemeleri yerleştirdi.

İlk yıllarda az sayıda malzemeyle sağlıklı yaşam için spor yapan Altun, tarım malzemeleri de kullanarak bahçesini spor salonlarını aratmayan bir görünüme kavuşturdu.

Doğal ortamda "crossfit" antrenmanı

Altun, kaz ve tavukların da otladığı bahçesine yerleştirdiği ses sistemi eşliğinde doğayla iç içe spor yaparak formunu korumaya çalışıyor.

Sürekli ve yüksek yoğunlukta gerçekleştirilen fitness hareketleri olarak tanımlanan crossfit sporunu doğal ortamda yapmanın mutluluğunu yaşayan Altun, antrenmanlarında traktör tekeri, balyoz, halter, demir gibi malzemeler de kullanıyor.

Öğretmen Altun, AA muhabirine, spor malzemelerinin birçoğunun kendisine hediye geldiğini anlattı.

Malzemeler konusunda çevresinden çok destek aldığını ifade eden Altun, şöyle konuştu:

"Sağlığımız için bir şeyler yapmak zorundayız. Çağ bizi eve hapsediyor. Hayatımızın içine sporu entegre etmemiz gerek. 45 dakikayı kendimize spor yapmaya ayırmamız lazım. Her çocuğun bir spor branşı olması düşüncesindeyim. Buradaki kazanç şu, harika bir öz güveniniz oluyor ve psikolojik olarak rahatlıyorsunuz. Hareketsiz kalmamak lazım."

Açık havada spor, vücut direncini arttırıyor

Altun, bahçesinde rahatlıkla 25 farklı hareket yapabilecek bir ortamın bulunduğunu belirterek, temiz havada çalışmanın da ayrıcalığını yaşadığını dile getirdi.

Salon ile açık havada spor yapmanın farklarından bahseden Altun, "Burada çok ayrı bir öz güven var. Buradaki hava değişimine de vücut adapte oluyor. Vücut direnciniz de müthiş bir şekilde artmaya başlıyor. Açık havada yorulmak nedir bilmiyorsunuz. Sürekli hareket halindesiniz." diye konuştu.

Altun, sağlıklı yaşam için herkesi spor yapmaya davet etti.

Kaynak: AA

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