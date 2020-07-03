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Beden eğitimi öğretmeni adayları, tenisi sevdirmek için gönüllü eğitim veriyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde beden eğitimi öğretmenliği ataması bekleyen tenis antrenörü üç genç, Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü bünyesinde açılan kursta 7'den 77'ye herkese tenisi sevdirmeyi amaçlıyor.

Beden eğitimi öğretmeni adayları, tenisi sevdirmek için gönüllü eğitim veriyor
03.07.2020 12:37 | Son Güncelleme: 03.07.2020 13:14

Ankara'nın Çubuk ilçesinde beden eğitimi öğretmenliği ataması bekleyen tenis antrenörü üç genç, Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü bünyesinde açılan kursta 7'den 77'ye herkese tenisi sevdirmeyi amaçlıyor.

Çeşitli üniversitelerin beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünü okuyan ve atama bekleyen üç genç, ilçelerine faydalı olmak için bir araya geldi.

Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü bünyesinde açılan tenis kursunda beklemedikleri bir taleple karşılaşan gönüllü antrenörler, ilçede yetenekli öğrencileri bulup yetiştirmek için çalışıyor.

Tenis antrenörü Hilal Koçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra atama beklediğini söyledi.

Öğrenciler kadar büyüklerin de tenis öğrenmek istediğini belirten Koçak, "Bu kadar ilgi olacağını düşünmüyorduk. Çok sayıda talep var. Yeter ki talep olsun, biz haftanın her günü ve saati tenis öğretmek için çalışmaya hazırız." diye konuştu.

Tenisin zengin sporu olarak görüldüğünü ve bu nedenle yıllardır ilçede tenis kursu açılmadığını anlatan Koçak, kurs açılır açılmaz küçüklerden çok büyüklerin müracaat ettiğini kaydetti.

"Hedefimiz ilçemizden çok sayıda tenisçi yetiştirmek"

Çubuk'u teniste çok iyi bir noktaya getirmeyi hedeflediklerini belirten Koçak, şunları ifade etti:

"Ben ve diğer iki arkadaşım, öğretmenlik için atamayı bekliyoruz. Bu süreyi boş boş evde bekleyerek geçirmek istemedik. İlkokul öğretmenimin benim elimden tutarak sporu sevdirmesi gibi ben de çocuklara sporu sevdirmek istedim. Sosyal medyadan aynı bölümden mezun olan arkadaşlarıma ulaşarak projemi ve hedefimi anlattım. Onların da desteğini alarak Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü Başkanı Ahmet Koçyiğit ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş ile görüştüm. Sağ olsunlar başkanımızın da çok hoşuna gitti. Engelsiz Spor Kulübü bünyesinde kursumuzu açtık. Hedefimiz ilçemizden çok sayıda tenisçi yetiştirmek ve bunların içerisinden milli sporcu çıkartmak. Geleceğin milli sporcuları bu korttan çıkacak."

Antrenörlerden Osman Civangöz ise tüm gençleri tenis sporuna beklediklerini aktararak, "Arkadaşlarımızla birlikte burada gönüllü eğitim vermeye başladık. Çubuk halkına tenisi öğretmeyi ve tenisi sevdirmeyi amaçlıyoruz. Buradan da başarılı sporcular çıkaracağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Koçyiğit: "Çubuk'u teniste Türkiye'nin parlayan yıldızı yapacağız"

Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü Başkanı Ahmet Koçyiğit de ilçede tenisçi yetiştirmek isteyen üç yeni mezun antrenörün kendilerine geldiğini anlattı.

Gençlerin hedeflerini söylediğinde çok hoşlarına gittiğini dile getiren Koçyiğit, "Çok sayıda taleple karşılaştık, her yaştan insanın tenis sporu yapmak istediğini gördük. Ancak tek sıkıntımız, tek kortumuzun olması. Hocalarımızın bu azmiyle Çubuk'u teniste Türkiye'nin parlayan yıldızı yapacağız." diye konuştu.

Kursta eğitim gören Meral Sarıkaya, "Tenisi çocukluğumdan bu yana seviyorum. Fakat bugüne kadar çok imkanımız olmadı. Tenis kursunun açıldığını duyunca öğrencilerden önce biz koşarak geldik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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