"Bedelsiz arsa tahsisi" uygulaması OSB'lerdeki boş parselleri üretime kazandırıyor
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"Bedelsiz arsa tahsisi" uygulaması OSB'lerdeki boş parselleri üretime kazandırıyor

'Bedelsiz arsa tahsisi' uygulaması OSB'lerdeki boş parselleri üretime kazandırıyor
Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Ekonomi

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, bu bölgelerde bedelsiz veya kısmen bedelsiz arsa tahsisi uygulamasının 31 Aralık 2024'e kadar uzatılmasının memnuniyet verici olduğunu belirterek, "Uygulama, OSB'lerde boş durumda bulunan sanayi parsellerinin...

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, bu bölgelerde bedelsiz veya kısmen bedelsiz arsa tahsisi uygulamasının 31 Aralık 2024'e kadar uzatılmasının memnuniyet verici olduğunu belirterek, "Uygulama, OSB'lerde boş durumda bulunan sanayi parsellerinin üretime kazandırılması için 'can suyu' niteliği taşıyor." dedi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı ile OSB'lerde tamamen veya kısmen bedelsiz arsa tahsisi uygulaması 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı.

Kütükcü, AA muhabirine, "Bedelsiz veya kısmen bedelsiz arsa tahsisi uygulamasında süre uzatımı memnuniyet verici." diye konuştu.

Uygulamanın, OSB'lerdeki üretim, yatırım ve istihdamın artırılmasındaki önemine dikkati çeken Kütükcü, şu bilgileri verdi:

"Bu uygulama, OSB'lerimizin büyük kısmını etkiliyor. Bedelsiz veya kısmen bedelsiz arsa tahsisi uygulamasına göre, birinci kademe gelişmiş ilçelerimizdeki OSB'lerimizde indirimsiz, ikinci kademe gelişmiş ilçelerimizdeki OSB'lerimizde yüzde 60 indirimli, üçüncü kademe gelişmiş ilçelerimizdeki OSB'lerimizde yüzde 80 indirimli, 4'üncü, 5'inci ve 6'ncı kademe gelişmiş ilçelerimizdeki OSB'lerimizde ise bedelsiz olarak tahsis yapılabiliyor."

Uygulamayı 31 Aralık 2024'e kadar uzatan karar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a teşekkür eden Kütükcü, "Bedelsiz arsa tahsisi uygulaması OSB'lerde boş durumda bulunan sanayi parsellerinin üretime kazandırılması için 'can suyu' niteliği taşıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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"Bedelsiz arsa tahsisi" uygulaması OSB'lerdeki boş parselleri üretime kazandırıyor - Haberler Ekonomi
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