Bedellide kura tarihi belli oldu

Bedellide kura tarihi belli oldu

MSB: "Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin başvuruları 16 Temmuz'da alınmaya başlanacak, kura işlemi 2020 Ocak ayında yapılacak"(İHA)

Bedellide kura tarihi belli oldu

MSB: "Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin başvuruları 16 Temmuz'da alınmaya başlanacak, kura işlemi 2020 Ocak ayında yapılacak"
(İHA)

Kaynak: İHA
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