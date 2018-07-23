Bedelli teklifi görüşmeleri Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başladı

ANKARA - Bedeli teklifi görüşmeleri Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başladı.

Bedelli teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başladı. Görüşmelere Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç yönetti.

Gazetecilerin görüntü almasından sonra görüşmeler görsel basına kapalı olarak devam etti.